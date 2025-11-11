KT巫師教頭李強喆「特地」帶他們來台　交流賽新秀利用緊張感

▲KT巫師李強喆。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

KT巫師在本屆亞洲職棒交流賽中成功驗證新秀實力，4名被總教練李強喆「特地」帶來桃園參賽的新秀，在此次舞台上展現好實力。

李強喆挑選4名新人列入本屆交流賽名單，包括2026年新人選秀第1輪第6順位的右投手朴志壎、第2輪第16順位的內野手李康玟、第3輪第26順位的內野手金建輝，第6輪第56順位的內野手李宰源。

他們4人自7日對日本職棒東北樂天金鷲的比賽起，連續2場皆有出場。

朴志壎2場皆以中繼身分登板，拿下1次中繼成功，合計投1.2局，無被安打、有2次四死球、2次三振、無失分，以最快球速150公里的速球，搭配縱向與橫向2種類型的滑球，靈活運用來壓制打者。

金建輝7日以第3棒、三壘手身分先發，在0比0的2局上半、1出局一壘有人時，接住吉納翼的深遠擊球並完成雙殺守備，於攻守兩端皆有亮點。

以第2棒游擊手身分出賽的李康玟，在球隊以0比1落後的5局下半、1出局一三壘有人情況下，擊出右外野方向的適時安打，打回追平分，避免了球隊落敗。

這1分也是KT巫師7日全場唯一的得分，隨後在7局上半、1比1平手時，他再度飛撲接下水上桂的深遠擊球，並製造出雙殺守備。

李康玟表示，「並不是完全沒有緊張，但我試著去利用那份緊張感，打出好表現之後，反而放鬆了下來，比賽也變得更有趣。」

金建輝則說，「我好像並沒有太緊張，我只是想毫無遺憾地把之前準備的內容全部展現出來，比起緊張，我反而覺得是在享受比賽。」

李強喆也肯定菜鳥們的發揮，「這批新秀全都不錯，我很好奇他們在實戰中會展現出什麼樣的樣子，所以這次特地帶他們來參加交流賽，結果他們全都展現了很好的表現。」