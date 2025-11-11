黑豹旗／金門農工闖32強！洪嘉恩完美9球3K　宋育榮開轟包辦4打點

▲金門農工擊敗士林高商。（圖／截自BE HEROES，下同）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（11）日在三重棒球場登場，金門農工以11比0在5局提前擊敗士林高商，闖進32強。

金門農工此役面對女子組冠軍士林高商，推派洪嘉恩先發登板，首局先讓第1棒擊出內野滾地球後，連飆2K結束半局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪嘉恩同時擔任金門農工開路先鋒，首打席就敲安，隨後因對手失誤、觸身球加上李翌睿安打，單局攻下3分。

2局上，洪嘉恩展現精準控球，共用9球全是好球，單局狂飆3次三振，跨局連續5K，完美壓制對手打線。

2局下，金門農工攻勢再起，洪嘉恩率先敲安，陳柏禕選到保送，第3棒宋育榮敲出帶有3分打點的場內全壘打，把比分擴大至6比0。

3局上，士林高商張芸溱擊出團隊本場首安，但洪嘉恩立刻回穩，飆出2次三振以及無效滾地球，維持比分。

金門農工4下、5下火力不減，分別拿下2分及3分，在5局以11比0提前擊倒士林高商，晉級混合組32強。

金門農工先發投手洪嘉恩此役表現亮眼，主投4局用59球，狂飆8次三振，僅被敲出2安，無失分。

洪嘉恩打擊端同樣亮眼，3打席敲出2支安打、1次保送；一壘手宋育榮也有2安，包括1轟，此役包辦團隊4分打點。