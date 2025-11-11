詹皇復出進度曝光！本周與南灣湖人合練　19日有望迎本季首秀

▲詹姆斯將與南灣湖人合練，為本季首秀做最後準備。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

40歲的湖人天王詹姆斯（LeBron James）正逐步接近復出時刻。總教練瑞迪克（JJ Redick）今（11）日透露，詹皇本周將與球隊的G聯盟附屬球隊「南灣湖人」進行合練，美國媒體推估詹皇可能在11月19日主場出戰爵士一役迎來本季首秀。

瑞迪克在今日客場對夏洛特黃蜂前接受訪問，誇讚詹姆斯的職業態度，不慎透露，「他今天真的正在和南灣湖人一起訓練。」不過，球團隨後澄清，實際的合練安排在本周稍晚進行，南灣湖人今日休兵。

詹姆斯自訓練營初期因坐骨神經痛缺陣以來，尚未參加任何正式訓練或比賽。湖人方面仍拒絕給出具體的回歸時間表，而詹皇自9月底媒體日後也未再公開受訪。

▲40歲的詹皇持續挑戰極限，將迎來前所未有的第23季。（圖／達志影像／美聯社）

湖人雖傷兵不斷，除了詹姆斯，唐西奇（Luka Dončić）、里夫斯（Austin Reaves）等主力也先後掛傷號，開季仍打出8勝3敗的佳績。球隊近期展開客場之旅，詹皇並未隨隊出征。湖人下一場主場賽事是11月19日迎戰猶他爵士，若詹皇恢復順利，這場比賽極可能成為他本季首秀。

湖人上周宣佈，詹姆斯已獲准恢復「接觸」訓練，並將在一至兩周內再度評估復出進度。瑞迪克透露的G聯盟合練，是詹皇近月首次明確的復健實戰安排，也被視為他復出前的最後準備階段。

當詹姆斯本季正式登場時，將打破NBA史上「最多賽季出賽」紀錄，成為首位踏上第23季賽場的球員。這位NBA歷史得分王2003年10月以18歲新秀之姿進入聯盟時，距離他的大兒子、現已與他成為湖人隊友的布朗尼（Bronny James）出生還不到一年，如今40歲的他依舊是聯盟最頂尖的巨星之一。