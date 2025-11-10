運動雲

BWF向「羽壇藝術家」戴資穎說再見　獨具「玩心」憑直覺成就偉大

▲▼BWF以《戴資穎：羽壇藝術家的告別》文題撰文，向宣布退休的台灣球后致敬。（圖／取自BWF官網）

▲BWF以《戴資穎：羽壇藝術家的告別》文題撰文，向宣布退休的台灣球后致敬。（圖／取自BWF官網，下同）

記者游郁香／綜合報導

BWF今（10）日以《戴資穎：羽壇藝術家的告別》為題撰文，向宣告退役的台灣球后戴資穎致敬，盛讚小戴以天賦與「玩心」重新定義羽球之美，不同於多數的天才型選手，她拒絕為追求穩定與高成功率而減少變化，「以一種憑直覺打球的方式，仍能成為同世代最成功的球員之一」。

不只是冠軍　她讓羽球成為藝術

BWF開頭便寫道，「請暫時把數據放一邊。」因為戴資穎的價值早已超越獎牌與積分。文中描述她在比賽中眼神閃亮、嘴角帶笑、身體旋轉的畫面，「職業運動本不該是這樣，至少在激烈對抗的時刻不是如此。當代運動的主流形象，是那些面無表情、毫不退讓的選手，他們突破心志與體能的極限。」

在「冷酷專注」的職業體壇裡，戴資穎以一份獨有的「玩心」脫穎而出。她不只是贏球，更像在「戲耍空間與時間」。她的手腕能精準實現腦中靈感，變化角度、延遲出手、柔軟觸球，創造出別人想不到的線條。

玩心與叛逆　她拒絕「公式化」成功

BWF形容，戴資穎的打法既頑皮又聰慧。「對她來說，贏下分數幾乎只是附帶結果；讓對手追著她的影子跑，才是比賽的樂趣所在。」

她也曾在中期調整打法，強化體能與殺球威力，但即使變得更強壯，她仍堅持那份玩心。不同於多數選手為了穩定而削減變化，她從不妥協。

結果，她以直覺主導比賽、憑本能擊敗頂尖對手，贏得奧運銀牌、世錦賽銀牌、亞運金牌、3座亞錦賽冠軍，以及無數巡迴賽榮耀。

BWF感嘆，「以一種憑直覺打球的方式，仍能成為同世代最成功的球員之一，這已經是近乎不可思議的成就。」

她的「怪癖」　也是她的浪漫

戴資穎的個性獨特。她幾乎不看比賽影片，也不研究對手，因為她了解自己與對方。只要她打出屬於自己的球風，就沒人能贏她。

另一個特點，是她能很快地向前看，不會糾結於過去。2015年世錦賽，她在8強賽握有6個賽點卻被逆轉，若贏下即可拿下生涯首面大型賽事獎牌，「換作其他選手，恐怕會徹底崩潰，但她在場上仍然微笑。」

謝幕時刻　留下最獨特的風景

BWF在文末這樣寫道，「如今她走向生涯的落幕，羽球世界回望她留下的傳承，那份以藝術性點綴的比賽風格、始終如一的禮貌，以及無論成敗都掛在臉上的微笑，這些，將永遠成為羽球史上最獨特的風景。」

