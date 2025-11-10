西武放行今井達也挑戰大聯盟　美媒估值9年近2億美元身價

▲今井達也。（圖／太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒西武獅球團10日宣布，接受投手今井達也以入札制度（Posting System）挑戰美國職棒大聯盟的申請，正式放行這位右投旅美。美媒曾估他能獲得9年1.9億美元合約，給予高評價。

今井達也受訪時表示：「廣池（球團本部長）先生說，他真的掙扎到最後一刻才下定決心。球團經過深思熟慮後做出允許的決定，我非常感謝。接下來就看我能如何報答西武獅這份恩情。」

談到心境，他堅定地說：「既然要去，就要以成為世界冠軍為目標，全力以赴。」至於希望加盟哪支球隊，今井表示：「最重要的是自己真心想為哪支球隊效力，這會是最大的動力來源。只要有球隊提出報價，我都會談談看。」他並補充，對東岸或西岸球隊並沒有特別偏好。

西武球團也發布聲明指出：「今井達也表達利用入札制度挑戰美國職棒的意願後，我們決定尊重他的選擇，並啟動相關程序。」球團本部長廣池浩司說：「判斷現在就是時機，因此決定批准他挑戰MLB。他一直以來都表達想去美國打球的強烈意志，我們也希望他能在美國展現實力。雖然他的離開會對球隊造成影響，但我們會靠年輕選手的成長與戰力調整來應對。」

今井透過球團表示：「感謝球團接受我的要求，也感謝他們花時間討論、慎重考慮。我過去每一季都以聯盟冠軍、日本一為目標，未來即使換球隊，那份追求勝利的心也不會改變，會全力投球幫助球隊贏球。」

值得注意的是，這是西武繼宣布高橋光成（28歲）以入札制度挑戰大聯盟後，今冬第二位獲准旅美的投手。

受到道奇隊山本由伸在世界大賽優異表現的帶動，今井在美國的評價飆升。根據美國《The Athletic》5日報導，預估他可望獲得8年總值1億9000萬美元（約新台幣292億元）的合約；ESPN電子版6日的自由球員排名也將他列為第5名，預測他可能簽下6年總值1億3500萬美元的大約。

對於美媒的高評價，今井謙虛地笑著回應：「這我也不太清楚，還是得等實際與球團談過、聽到他們怎麼評價才會有真實感。至於那些金額……我真的沒有特別去想。」