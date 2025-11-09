何品室融3安猛打賽後被韓將搭話　笑稱韓職的球確實比較彈

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿9日與KT巫師交手，首棒打者何品室融火力全開，單場3安打表現亮眼。前一戰未敲安打、吞2次三振，他透過揮擊修正找回節奏，也被KT巫師總教練李強喆點名印象深刻。

談到與韓國球隊交手的感受，何品室融表示：「還好，其實也沒有特別去設想他們會用什麼樣的策略，因為比賽就是比賽，想辦法把自己的動作做好就好。」此戰演出猛打賞，他坦言：「昨天沒有安打、2K，就做了一些小小的修正，把擊球點的位置調整一下，效果很好，希望能維持到春訓。」

何品室融近期表現穩定，從季後挑戰賽代打開始信心逐漸建立，他坦言：「有表現出來給球隊看，他們也看到你的表現，就會給你更多機會，所以可以更大膽去做，不用太扭扭捏捏。」

他也分享賽後與韓職球員的小插曲：「剛剛有一個韓國選手對我說『Center！Center！』，我回『等下一我要集合。」至於對方是誰，他笑說：「他沒有穿比賽服，是穿練習衣，所以我也不知道是誰。」

談到與韓職球風的差異，何品室融認為：「大家都很厲害，可能捕手在配球策略上會比較不一樣，因為只打了一場，也不會特別發現什麼。」至於比賽用球，他透露，「之前春訓練習賽有跟韓國打過，他們的球真的比較彈，真的有差，一點點啦。」

▲何品室融。（圖／桃園市政府提供）