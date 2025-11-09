KT教頭李強喆點名3桃猿打者印象深刻　分析台韓打者不擅打變化球

▲KT巫師總教練李強喆。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

記者楊舒帆／桃園報導

亞洲職棒交流賽9日KT巫師以3比6不敵樂天桃猿，賽後KT巫師總教練李強喆在記者會上表示，對桃猿打者何品室融、張趙紘、劉子杰印象特別深刻，並肯定桃猿投手群的表現。

記者會開始前，李強喆主動與媒體分享趣事，他笑說：「有位朋友這幾天剛好在高雄旅遊，看到電視轉播時出現我的畫面，嚇了一跳，還特地截圖傳給我。」

李強喆指出，相較於守備，他這場比賽對桃猿打線印象更深，「尤其是今天擔任第一棒的中外野手（何品室融），以及兩位打出全壘打的選手，他們的長打能力比想像中更強，讓我印象很深。」

談到自家球隊的表現，李強喆說：「今天這場比賽，其實我們有幾個可惜的地方，在得點圈沒有把握好機會，最後被逆轉。不過，我認為樂天桃猿的投手表現非常出色。」

他也談到兩位年輕投手的表現，「今天先發的金蝀炫是去年的第一指名投手，雖然比賽經驗不多，但今天投得比想像中好，讓我們看見更多潛力。」

至於同樣是高順位新秀的朴志壎，李強喆指出：「他是今年的第一指名投手，之前在秋訓投得很好，今天可能太緊張，沒有投完一局就被換下，但整體來說比第一天的表現更好，也讓我們對他有期待。」

對於這次台、日、韓三國交流賽的觀察，李強喆表示：「一兩場比賽很難看出全部，不過我以前當選手的時候就知道，台灣打者對直球的掌握非常好，變化球相對還有進步空間。其實韓國也有一樣的情況。」他進一步指出，日本職棒打者對變化球的應對能力相當突出，「再次感受到他們在面對不同球種時的調整能力確實很強。」