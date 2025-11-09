運動雲

古久保親自找黃子鵬談過　談林岱安、蘇智傑幽默比喻美食調味料

▲▼ 中華職棒36年總冠軍G3-黃子鵬。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 中華職棒36年總冠軍G3-黃子鵬。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿主力本土投手黃子鵬行使自由球員（FA）權利，總教練古久保健二表示，這是選手自己的權利與選擇，球團方面當然希望他能留下來，也理解他為球隊多年貢獻的重要性。

古久保說：「有跟子鵬本人討論過，畢竟他長期在這支球隊，是球隊的中心選手之一。他的人格、存在感，以及對球隊的影響力，我們都很清楚，也有把這些話傳達給他。我們當然希望他能回來，但自由球員是選手自己努力爭取來的權利，我有告訴他，可以為自己、為家人、為未來好好思考。」

古久保也提到，黃子鵬即使轉隊，也不會被當成背叛。現在已經不是那樣的時代了。古久保強調，這項權利是選手為自己人生爭取的成果，「希望他能慢慢思考，為自己的未來好好規劃。」

針對統一獅隊兩名自由球員林岱安與蘇智傑，古久保表示：「每年成績都有不同，我這邊能評價的只是他們是否符合我們球團目前的方針。」他指出，兩位選手都有實力，「他們都是很有能力的球員，不管加入哪支球隊，戰力都會提升。不過，是否適合我們球隊，還是要依據目前的組成規劃來看。」

古久保形容球隊組成就像料理的調味方式：「就像吃一道菜，如果加了不對的調味料，味道可能就不太好吃；要加上合適的調味料，才會變得更好吃。」

被問到目前捕手與外野的戰力狀況，古久保認為捕手戰力並不缺乏，「捕手的部分現在戰力蠻充足的。」但他也補充道：「不過捕手這個位置，多一點人總是有幫助。」不過是否納入戰力就不是他的職權範圍了。

關鍵字： 桃猿自由球員總教練棒球球隊

