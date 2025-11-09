運動雲

>

林立休季忙養傷　參戰經典賽待評估：龍貓教練有問過意願

▲▼樂天桃猿選手名單；年輕選手將在正副隊長的帶領下迎接挑戰；梁家榮將藉交流賽傳承實戰經驗；林立將帶頭迎戰國際頂尖挑戰。（圖／樂天桃猿提供）

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿強打林立談到休賽季規劃時笑說，比起比賽期間反而更忙，除了養傷、看醫生，也要照顧家庭。針對明年經典賽（WBC）是否參戰，他表示還要視身體狀況而定，並透露中華隊總教練「龍貓」曾豪駒確實曾詢問過意願。

林立坦言休賽季必須處理平常比較無法處理的事情，也要照顧家庭，最重要的是養傷讓身體恢復，他笑說：「現在能做的事情就是這樣，就這些而已，比平常比賽還要忙。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到經典賽的準備情況，林立坦言要先看是否被選入，「要等後面有沒有選到，因為大家都知道中職選手休賽季很短，一定有很多舊傷，要去評估身體狀況、傷勢。大家也知道我傷比較多，很多都是累積的，所以要好好想一想是不是適合，再去做評估。」

他強調，「中職人才濟濟，不一定是我打中華隊，還有更多人可以打，就讓教練團去做選擇。我會跟防護員、醫生好好討論身體狀況，再給最後的決定，看要不要打。」

至於是否已與曾豪駒教練聊過相關話題，林立透露：「他有問我意願啦，他問我說先看，我因為受傷還在，現在要答應他其實也太快。就再給點時間，跟防護員、醫生討論一下身體狀況，適不適合。真的還有很多人可以打。」

關鍵字： 樂天桃猿林立經典賽中職受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞　遭高層恐嚇「人會被丟到溝裡」

MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞　遭高層恐嚇「人會被丟到溝裡」

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

喬帥逆轉奪冠！雅典3小時大戰擊退穆塞蒂　硬地72冠破費德勒紀錄

喬帥逆轉奪冠！雅典3小時大戰擊退穆塞蒂　硬地72冠破費德勒紀錄

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

樂天內戰桃猿笑到最後！　古久保讚張趙紘長打、投手群0保送

富邦悍將海外特訓開跑　林威助率6投赴日、范國宸領軍打者赴美

富邦悍將海外特訓開跑　林威助率6投赴日、范國宸領軍打者赴美

感傷「戴資穎時代」結束了　英名球評：永遠懷念她帶來的純粹之美

感傷「戴資穎時代」結束了　英名球評：永遠懷念她帶來的純粹之美

向太不准子女移民美國！ 放話「去了就把財產全捐出」

熱門新聞

MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞　遭高層恐嚇「人會被丟到溝裡」

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

喬帥逆轉奪冠！雅典3小時大戰擊退穆塞蒂　硬地72冠破費德勒紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞

2黑豹旗／陽明領先休息室卻被爆違規

3美媒反駁「道奇是邪惡帝國」

4傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚

5兄弟開會檢討包含討論自由市場3人

最新新聞

1林立休季忙養傷　參戰經典賽待評估

2林立壘指獲讚　宋家豪幽默檢查手套

3邱品蒨生涯首冠　南韓羽球大師賽封后

4明年取得FA！林立不排斥複數年約　盼球團留住黃子鵬

5戴資穎退役　瑪琳：難以擊敗的對手

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【珠珠寶貝超親民】李珠珢韓國高尺上班途中停下來寵粉簽名合照❤

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

高野圭佑加盟山羊兄弟！　回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

【這個收回帥到炸裂】婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

【員工急倒車逃命】巨大棕熊襲擊北海道牧場！　追車「一拳打凹引擎蓋」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366