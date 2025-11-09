林立休季忙養傷　參戰經典賽待評估：龍貓教練有問過意願

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿強打林立談到休賽季規劃時笑說，比起比賽期間反而更忙，除了養傷、看醫生，也要照顧家庭。針對明年經典賽（WBC）是否參戰，他表示還要視身體狀況而定，並透露中華隊總教練「龍貓」曾豪駒確實曾詢問過意願。

林立坦言休賽季必須處理平常比較無法處理的事情，也要照顧家庭，最重要的是養傷讓身體恢復，他笑說：「現在能做的事情就是這樣，就這些而已，比平常比賽還要忙。」

談到經典賽的準備情況，林立坦言要先看是否被選入，「要等後面有沒有選到，因為大家都知道中職選手休賽季很短，一定有很多舊傷，要去評估身體狀況、傷勢。大家也知道我傷比較多，很多都是累積的，所以要好好想一想是不是適合，再去做評估。」

他強調，「中職人才濟濟，不一定是我打中華隊，還有更多人可以打，就讓教練團去做選擇。我會跟防護員、醫生好好討論身體狀況，再給最後的決定，看要不要打。」

至於是否已與曾豪駒教練聊過相關話題，林立透露：「他有問我意願啦，他問我說先看，我因為受傷還在，現在要答應他其實也太快。就再給點時間，跟防護員、醫生討論一下身體狀況，適不適合。真的還有很多人可以打。」