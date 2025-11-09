明年取得FA！林立不排斥複數年約　盼球團留住黃子鵬

▲林立。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿主力打者林立明年球季結束後將取得自由球員資格，球團希望能提前綁約。對於合約進度，他表示目前尚未簽約，一切交由經紀人處理，不論是一年約或複數年約都不排斥。

林立透露，目前與球團尚未完成簽約，「都是交給經紀人去談，真的有消息大家會知道，現在能說的就是還沒有簽約。」至於一年或複數年合約的選項，他表示態度開放：「因為大家都知道我明年是自由球員資格，那也要完整打滿場次才有資格。一年也好、複數年也好，對我都是好事，都不排斥，就看經紀人怎麼談，也要看球團的想法。」

被問到若球團開出長約是否接受，林立笑說：「十年長約要看過程，那過程很重要，取決於薪水，覺得合理的話當然OK啦。不過要像大聯盟那樣比應該是沒辦法，還是要看球團能出到什麼條件。」

樂天桃猿副領隊礒江厚綺日前受訪時表示，球團目前提出的方案以複數年合約為主，與林立及經紀人的溝通良好，「後續保持聯繫，有新的進度會再跟大家分享。」

林立笑言，「我覺得應該先不用關注我，因為我明年一定還會在這，希望大家多關注子鵬，希望子鵬可以留在這。」

黃子鵬日前提出自由球員資格，林立坦言，「如果我是球團我一定會留子鵬。不過這要看球團的考量，我也不知道會不會留，希望他能繼續穿樂天桃猿的球衣。畢竟他是資深選手，大家相處得很好，這就交給上帝安排，希望大家都有好的去處，也希望都能留在這裡。」

對於外界稱樂天選手之間的情感特別深厚，林立說：「我覺得這是我們球隊文化，大家打球的模式就是這樣，一個call一個。假如子鵬離開，投手就要有人跳出來去做他的工作，這也需要時間去適應。」

身為隊長的他坦言，這幾年也不斷在學習，「接下隊長這個職位也三年了，好不容易學到有一個樣子，如果有人真的要離開，也得有人上來，不然球隊怎麼運作？離開了就面對，沒離開那當然最好。」