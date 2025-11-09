運動雲

金塊轟129分！勇士近5戰4敗　格林自責防守失靈：我的失敗

▲▼勇士格林。（圖／路透）

▲格林因防守自責。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

金州勇士開季打出4勝1敗後，近5戰吞下4敗，這段期間的共同問題，都圍繞在「防守」，身為球隊防守核心的格林（Draymond Green），坦言責任在自己。

「我們沒有防守。」格林在球隊敗給丹佛金塊後說，「我們沒有打出高能量的比賽。」金塊全場投籃命中率56.1%，三分命中率48.5%，且命中13記三分球，在勇士團隊的防守下，丹佛大軍單場拿下高達129分。

在過去5場比賽中，金州勇士的防守評分（118.8）在聯盟中排名第21，在這5場比賽中，他們的對手投籃命中率為48.3%（聯盟第18）、對手三分命中率40.5%（第24）、對手禁區得分51.6分（第18）。

對格林來說，這些問題的根源歸結於缺乏「努力」，作為勇士防守端的領袖，他認為這些責任在他身上，格林表示，「我的失敗，如果我們的防守看起來這麼糟，那我就失敗了，你可以傳遞更多訊息給球隊，直到我們做到之前，我就是失敗的。」

他接著說，「我們沒有把1對1的對位當成個人挑戰，我們不是支好的協防球隊，我們不像1條繩子一樣連動，防守必須像1條繩子那樣一起移動，我們沒有做到。」

「這首先要從個人挑戰開始，你必須接受個人挑戰去防守你的對手，如果你被過了，那還有協防。」格林說，「我認為現在我們只是依賴協防會出現，但當你自己不付出努力時，協防就不可能到位，防守要從個人開始，每個人都必須先承擔防守自己對手的挑戰，再從那個基礎上建立整體。」

格林最後總結，「我們需要成為打球強硬的球隊，需要在防守端表現出色，也需要打得強硬，如果這些事情發生，其他一切都會順利。」

關鍵字： NBA金州勇士格林丹佛金塊

