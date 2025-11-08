運動雲

克雷格聯手高國豪轟52分！攻城獅狂勝國王　場邊席漲回每張2000元

▲▼攻城獅克雷格、高國豪。（圖／TPBL提供）

▲新洋將克雷格首秀火力全開，助攻城獅大勝新北國王。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅今（8）日作客新莊體育館，面對3連敗的新北國王，洋將克雷格首度亮相就飆出32分、6籃板、5抄截，加上主控高國豪繳出20分、10助攻的雙十表現，終場以108比89痛宰國王，不僅成功止敗，也收下轉戰TPBL後對國王的首勝。賽後球團宣布，主場東西側「場邊席」票價將於半夜12點後調整為每張2000元。

2連敗的攻城獅，此戰作客少了後場主力大將林書緯的國王，首節由高國豪與克雷格聯手開火，以25比23超前，半場雙方戰成51平。決勝節攻城獅火力全面引爆，克雷格、德魯與狀元劉承勳接連建功，單節打出27比10的猛攻，徹底壓制對手，最終以19分差笑納勝利。

▲▼攻城獅克雷格、高國豪。（圖／TPBL提供）

▲高國豪攻下20分、10助攻，率隊止敗氣勢回升。（圖／TPBL提供）

攻城獅共有4人得分上雙，因力獅受傷而緊急加入「救火」的前海神洋將克雷格以19投11中砍下32分、6籃板、5抄截；德魯進帳26分；高國豪貢獻20分、10助攻、3抄截；劉承勳則飆進3記三分球拿下11分。攻城獅本季對國王的首戰就「復仇成功」，終結去年6戰全敗的陰霾。

反觀衛冕軍新北國王持續低迷，主控林書緯因傷缺陣，全隊失誤高達23次，外線命中率僅25%，苦吞4連敗。

值得一提的是，攻城獅本季啟動「浮動票價制」，主場東西側場邊席票價會隨戰績波動，底價每張2000元，每贏一場加價500元，輸則減價，同步計算主客場，最低票價為500元。

球團賽後宣布，因今日擊敗國王，主場東西側「場邊席」票價將於凌晨12點後調整為每張2000元。

▲▼攻城獅今（8）日擊敗新北國王，球團宣布主場東西側場邊席票價將於半夜12點後調整為2,000元/張。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅今日擊敗新北國王，球團宣布主場東西側場邊席票價將於半夜12點後調整為2,000元/張。（圖／攻城獅提供）

論情緒價值的重要性　宋芸樺：好開心喔！

