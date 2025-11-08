運動雲

克蕭自豪「從未被大谷打出安打」　揭封鎖祕訣自嘲現在投不動了

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭自豪自己從未被大谷擊出過安打，「這數字以後也不會改變」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）本季結束後正式退休，他近日作客Podcast節目《丹・派崔克秀》（The Dan Patrick Show），被問到與大谷翔平的對戰往事時，忍不住露出得意笑容。他曾讓大谷11打數無安打、被三振4次，他笑稱這項紀錄「永遠不會改變」。

節目主持人丹・派崔克（Dan Patrick）提起這段對決時，克蕭自豪地說，「看看數據吧，丹。我從來沒被大谷打出過一支安打，這個數字將一輩子不變。」主持人笑問他是否曾向大谷炫耀過，克蕭笑回，「我還沒告訴他，因為不確定他會怎麼想。」

派崔克接著確認，「所以你真的從未被他擊出安打？」克蕭微笑說，「這感覺真好。」當主持人稱他「擊敗了棒球史上最偉大的球員」時，克蕭直呼，「這感覺真是太棒了。」

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭透露封鎖大谷的祕訣。（圖／達志影像／美聯社）

被問及是否有其他球員請教他「如何對付大谷」，克蕭透露，「道奇的球員們確實問過。不過當然，我不會對其他球隊的人說任何細節。」他打趣道，「（面對大谷時）那種速度一般的球是不能投的。可惜的是，我現在能投的球就只有那種速度而已。」幽默自嘲讓主持人忍不住大笑。

現年37歲的克蕭也分享自己的「大谷攻略」心得，「如果現在再面對他，我也不確定結果會怎樣。就算是時速80英里後段（約140公里）的滑球或變速球，再好也沒用，那種球我現在也投不出什麼信心。所以我大概只能選擇兩種策略——要麼投真正強力的快速球，要麼投非常慢的球。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇克蕭大谷翔平退休

