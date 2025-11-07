運動雲

214周球后戴資穎低調告別生涯！原因惹哭球迷　李洋：阿戴辛苦了

▲▼李洋與戴資穎在往機場的車上暢聊。（圖／翻攝自IG）

▲李洋曾透露，小戴不僅為麟洋配應援，還曾在東京奧運時借他棉被。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

台灣永遠的羽球天后戴資穎，今（7）日晚間在社群媒體正式宣布退役，為她輝煌的生涯畫下句點。這位曾6度重返世界第1、締造女單史上最長214周球后紀錄的傳奇，選擇用最低調的方式告別賽場。去年與小戴一起完成奧運最後一舞的運動部部長李洋，也在第一時間感性喊話，「阿戴辛苦了！」

小戴在文中回憶，去年對她而言是深受打擊的一年，「奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拚了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己。」去年最後幾場比賽，她因膝傷痛到無法繼續，令她難以接受，不想讓大家看到她脆弱的一面，「所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。」

▲▼戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤。（圖／中華奧會提供）

▲戴資穎正式宣佈退役，結束輝煌生涯。（資料照／中華奧會提供）

她感謝一路陪伴的團隊、教練與醫療人員，也特別致謝國訓中心與合作金庫的照顧，「人生終究沒有不散的宴席，謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。」

小戴正式告別賽場，2屆奧運羽球男雙金牌得主、運動部部長李洋在社群媒體上感性喊話，「阿戴辛苦了。」他去年曾分享小戴在巴黎奧運的暖舉，當時她帶著重傷無緣8強，仍盡全力替「麟洋配」應援。李洋透露，在他與王齊麟準備出戰4強賽前，小戴特地為他們加油打氣；3年前東京奧運，小戴更借棉被給他，讓他直呼，「妳真暖！」

