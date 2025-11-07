運動雲

曾上演9局完投完封！　金鷲教頭讚古林睿煬「是可怕的存在」

▲樂天金鷲主帥受訪。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

▲樂天金鷲主帥受訪。（圖／亞洲職棒交流賽提供）

記者胡冠辰／桃園報導

東北樂天金鷲總教練三木肇7日在交流賽賽前受訪時，被問到對台灣強投古林睿煬的印象，雖然笑稱「他不是自己球隊的選手，不好評論太多」，但仍大方盛讚古林的資質與潛力，直言「只要在日本再磨練一下，會變成非常可怕的存在。」

三木肇回憶，今年古林在樂天的開幕系列戰登板先發，雖然自己身為對手教練不便多加評價，但仍坦言：「古林在我心中已是非常頂尖的投手，不論資質、能力都非常好。」

他指出，只要古林能持續在日本職棒累積經驗、精進細節，「未來的進化會非常明顯，甚至會讓對手感到害怕。」

三木肇半開玩笑說：「如果他是我們球隊的投手，我會非常開心；但身為敵隊教練，只能保持謹慎看待，因為他會越來越強。」

根據今年對戰紀錄，古林睿煬共3度先發對上樂天金鷲，戰績1勝1敗。

首次交手在4月23日，先發5.1局被打9安失7分（5自責），吞下敗投；不過在5月11日再度碰頭時，古林繳出代表作，9局完投完封，僅被敲2安、飆7K、無保送，完美壓制樂天打線。

到了9月23日球季尾聲第3次交手，古林主投2局失2分。整體而言，3次對決讓日方教練團深刻感受到他在控球與壓制力上的進步幅度。

