小熊向塔克、今永提合格報價　兩人投身自由市場機率高

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊7日向兩位主力球員，外野手塔克（Kyle Tucker）與左投今永昇太提出2202.5萬美元的一年期合格報價，為2026球季預作準備；此舉保留續約可能性，也確保若球員選擇加盟他隊，小熊將獲得選秀補償。

根據美國職棒大聯盟規定，球團須於合格報價截止日前完成提案；此次小熊的動作，意味著他們並未完全放棄與兩位球星續約的希望，若塔克或今永拒絕報價並轉投其他球隊，小熊將依規獲得選秀權作為補償。

自2012年啟用合格報價制度以來，僅有144名球員獲得報價，其中僅14人選擇接受；包括塔克與今永在內的自由球員，必須在18日前回覆是否接受報價。

作為今年休賽季市場上最具吸引力的打者之一，29歲的塔克預料將拒絕一年約，轉而追求長期且高額的自由球員合約；小熊去年12月從休士頓太空人以大型交易換得塔克，當時球團便已明白這可能是一段「一年合作關係」。

儘管小熊在今年國聯分區系列賽不敵密爾瓦基釀酒人而止步季後賽，塔克仍展現了全明星級水準；本季他受傷勢影響僅出賽136場，但仍繳出打擊率.266／上壘率 .377／長打率.464的成績，包含22轟、25支二壘打、73分打點、25次盜壘與91分得分，並獲選生涯第4度入選全明星賽。

他同時展現極高的選球能力，全季保送87次、三振88次，幾乎持平；過去5季累積bWAR值達25.4，排名大聯盟第11，顯示其穩定的進攻貢獻。

被問及未來動向時，塔克語氣中帶著不確定：「我們拭目以待吧，」他說，「我不知道未來會怎麼樣，如果我選擇離開，能和這些傑出的隊友一起打球是種榮幸，我祝大家一切順利。」

與塔克情況不同，32歲的今永昇太因合約條款變動成為自由球員，小熊拒絕執行原本為期3年、總值5775萬美元的球團選擇權，而今永也拒絕自己持有的1525萬美元2026球季球員選擇權，使他正式成為自由市場一員，並有資格獲得合格報價；這份報價的金額，實際上比他原先合約中的薪資更高。

今永在效力小熊的兩個球季中，累積成績為24勝11敗、防禦率3.28，在318局中送出291次三振、僅54次保送，共54場先發。

他於2024年入選全明星賽，並與隊友合作投出「聯合無安打比賽」，季末更在國聯賽揚獎與新人王投票中獲得選票。

2025年開季時，今永延續了強勢表現，但隨後因左腿筋拉傷幾乎缺席整個5月與6月；最終以25場先發、防禦率3.73收官，投出117次三振、26次保送，在 144.2局中被擊出31支全壘打，其中有20支發生於最後12場先發，顯示長球控制仍有改善空間。

小熊棒球事務總裁霍耶（Jed Hoyer） 在季後賽後談到今永時給予高度肯定：「當我們簽下他時，如果有人當時展示給我們看他過去兩年的表現數據，我們一定毫不猶豫地接受。」

他最後補充說：「他不僅為我們貢獻許多，更是個出色的隊友，也是球團的寶貴資產。當然，我們現在仍有一些決定需要做出。」

