韓職4冠王龐塞被注意到了！《ESPN》預測薪資比金河成更高

▲龐塞（Cody Ponce）。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

▲龐塞（Cody Ponce）。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

本季在韓職橫掃成績榜的韓華鷹4冠王投手龐塞（Cody Ponce），被美國《ESPN》預測將在重返美職時拿下比金河成更高的合約。《ESPN》7日公布2025年MLB自由球員前50名名單，龐塞排名第41位，而來自韓國的游擊手金河成則位居第46名。

龐塞在2015年被密爾瓦基釀酒人選中，2020年在匹茲堡海盜完成大聯盟初登板，之後主要在3A奮戰，隨後轉戰日本與韓國。2025年他在韓職的三振率高達36%，投球局數達180又2/3局，保送率僅6%，展現壓倒性的控球與耐投能力。

《ESPN》分析，「他的速球最快達99英里，搭配卡特球、曲球與變速球，所有球種皆高於聯盟平均，控球與投球隱蔽性與其他成功先發投手相似，以此投球結構，預期他能在大聯盟取得成功。」

最接近的比較對象是同樣來自韓職，以2年1500萬美元重返美職的費迪（Erick Fedde），而《ESPN》認為龐塞的合約會更高，預估將以2年1800萬美元簽約。

龐塞今年效力韓華鷹後繳出驚人數據，出賽29場，拿下17勝1敗、防禦率1.89，幾乎橫掃聯盟投手數據榜，除了對LG雙子無勝場外，面對其他9支球隊全數奪勝，更締造開季17連勝的歷史紀錄，在勝投、防禦率、勝率與三振數等4大指標皆位居聯盟第1。

《ESPN》同時將金河成排在龐塞之後，並表示，「他拒絕了價值1600萬美元的球員選項，然而在多項表現上明顯退步，2025年對他而言幾乎是一個『失去的賽季』。」

但也指出，「若他能恢復到受傷前的狀態，明年仍有機會反彈，但目前看來最合理的選項，是以接近原條件的1年1600萬美元短約，作為自我證明之年。」

【三重狠男正面曝】殺姊妹釀1死2傷！胸染大片血跡喊：太衝動

熱門快報

