NBA熱火教頭返家驚見豪宅陷火海　史波斯卓仍堅持執教下一戰

記者游郁香／綜合報導

邁阿密熱火總教練史波斯卓（Erik Spoelstra）周四凌晨經歷驚魂時刻，他結束丹佛客場賽程返家時，竟發現自宅被大火吞噬。儘管如此，消息指出他仍計劃回到主場執教，率隊迎戰夏洛特黃蜂，展現堅毅的職業態度。

▲▼熱火總教練史波斯卓。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火教頭史波斯卓返家發現房屋陷火海，幸無人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

根據《邁阿密先驅報》與多家媒體報導，熱火球團已通知媒體，史總將於當地時間晚間6點15分受訪，這也是例行比賽開打（晚上8點）前的固定時間。熱火預定周五早上不舉行正式的投籃練習。

史總自1995年加入熱火，2008年升任總教練，是南佛州最具代表性的體育人物之一。這起火災消息迅速成為當地重大新聞，登上電視與各大報網站首頁。邁阿密-戴德郡消防局（Miami-Dade Fire Rescue）公布了他位於科勒爾蓋布爾斯（Coral Gables）的豪宅起火畫面，消防人員在現場奮力灌救。

根據地產紀錄，這棟房屋是史總於2023年底購入並整修的新居，他近期才剛搬入。

所幸火警發生時屋內沒有人。據了解，史總的3名子女並不在家，他與前妻共同分擔監護權。火勢被成功控制在屋內範圍，無人受傷。鄰居與球迷紛紛在社群媒體留言慰問，為這位冠軍教頭打氣。

▲▼熱火史波斯卓、希洛。（圖／達志影像／美聯社）

▲史總堅持帶隊出戰，展現鐵血教頭的專業態度。（圖／達志影像／美聯社）

部分媒體拍到史總在火災現場、神情凝重地目睹房屋被大火吞噬的畫面。據悉，當火警通報當地消防單位時，熱火正搭機返抵邁阿密，超過20個消防單位投入搶救，目前火災原因尚未公布。

史總的私人生活遭逢打擊，球隊同樣面臨挑戰。主力中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）因腳趾受傷將缺陣多場，球團尚未給出復出時程，他確定無緣出戰黃蜂。熱火開季戰績4勝4敗，期間也少了射手希洛（Tyler Herro）的火力支援。

