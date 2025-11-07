快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

▲美式足球聯盟NFL達拉斯牛仔防守邊鋒馬肖恩‧尼蘭德（Marshawn Kneeland）。（圖／翻攝IG／m_kneeland99）

記者葉國吏／綜合報導

美式足球界再傳悲訊，達拉斯牛仔隊防守邊鋒馬肖恩‧尼蘭德（Marshawn Kneeland）疑似舉槍自戕，年僅24歲。幾天前，他才在職業生涯中首次完成達陣。執法單位表示，尼蘭德遭遇車禍後徒步逃逸，隨後被發現身亡。

根據牛仔隊官方消息，球隊於今天早上發布聲明，證實尼蘭德過世的消息。他們形容尼蘭德是受歡迎的隊友，也是球隊大家庭的重要成員，並向他的女友卡塔琳娜（Catalina）以及家屬致哀。雖然聲明中未提及具體死因，但球隊已經向球員、教練和工作人員提供心理諮詢資源。同時，NFL也表示對事件深感痛心，並承諾協助牛仔隊應對悲劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據德州弗里斯科市警方（Frisco Police Department）透露，尼蘭德在昨晚開車時疑似違規，被德州公共安全部門攔截，他拒絕停車並試圖逃逸。警方追捕後發現他的車輛發生撞擊，他隨後棄車逃跑。追捕過程中，警方曾接獲線索，稱尼蘭德曾提到有自殺念頭。最終，約三小時後，警方找到尼蘭德時，他身上已有槍傷，疑似是自我傷害造成。

尼蘭德曾是西密西根大學（Western Michigan University）的球員，今年NFL選秀中以第二輪第56順位被牛仔隊選中。他在本月3日比賽中迎來職業生涯首度達陣。然而，牛仔隊近年來悲劇不斷，從2012年線衛布朗（Jerry Brown）車禍身亡到2020年體能教練保羅（Markus Paul）因病去世，球隊多次面臨悲痛時刻。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995