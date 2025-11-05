不斷更新／年度最佳進步獎揭曉：李吳永勤

▲李吳永勤。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中職36年年度頒獎典禮今（5日）晚間6點30分在高雄萬豪酒店登場，現場揭曉年度3大重點獎項包括「年度最有價值球員（MVP）」、「年度新人王」與「最佳進步獎」。首先率先公布年度最佳進步獎，為富邦悍將李吳永勤。

李吳永勤今年改披藍袍轉戰富邦悍將，成為球隊牛棚主力，出賽數創新高來到56場，總計42.1局送出31次三振，自責分率2.76，拿下2勝4敗、15次中繼成功，是他職棒生涯最豐收的一季。

【已公布獎項】





獎項 得主 所屬球隊 年度防禦率王 羅戈 中信兄弟 年度救援王 林詩翔 台鋼雄鷹 年度中繼王 髙塩將樹 統一獅 年度全壘打王 魔鷹 台鋼雄鷹 年度勝投王、三振王 威能帝 樂天桃猿 年度打擊王 吳念庭 台鋼雄鷹 年度安打王、盜壘王 李凱威 味全龍 年度打點王 吉力吉撈．鞏冠 味全龍 年度最佳美技獎 江坤宇 中信兄弟 年度東山再起獎 李振昌 中信兄弟

二軍總冠軍 台鋼雄鷹



一軍總冠軍 樂天桃猿

【年度金手套】

獎項 得主 所屬球隊 投手 後勁 台鋼雄鷹 捕手 蔣少宏 味全龍 一壘 許基宏 中信兄弟 二壘 李凱威 味全龍 三壘 吳念庭 台鋼雄鷹 游擊 江坤宇 中信兄弟 外野 陳傑憲 統一獅 外野 岳政華 中信兄弟 外野 郭天信 味全龍

【年度最佳九人暨指定打擊】

投手／威能帝（樂天桃猿）

捕手／張閔勛（樂天桃猿）

一壘／許基宏（中信兄弟）

二壘／李凱威（味全龍）

三壘／吳念庭（台鋼雄鷹）

游擊／江坤宇（中信兄弟）

外野／宋晟睿（中信兄弟）、林佳緯（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）

指定打擊／魔鷹（台鋼雄鷹）

