不斷更新／年度最佳進步獎揭曉：李吳永勤

▲李吳永勤。（圖／記者李毓康攝）
記者王真魚／綜合報導
中職36年年度頒獎典禮今（5日）晚間6點30分在高雄萬豪酒店登場，現場揭曉年度3大重點獎項包括「年度最有價值球員（MVP）」、「年度新人王」與「最佳進步獎」。首先率先公布年度最佳進步獎，為富邦悍將李吳永勤。
李吳永勤今年改披藍袍轉戰富邦悍將，成為球隊牛棚主力，出賽數創新高來到56場，總計42.1局送出31次三振，自責分率2.76，拿下2勝4敗、15次中繼成功，是他職棒生涯最豐收的一季。
【已公布獎項】
|獎項
|得主
|所屬球隊
|年度防禦率王
|羅戈
|中信兄弟
|年度救援王
|林詩翔
|台鋼雄鷹
|年度中繼王
|髙塩將樹
|統一獅
|年度全壘打王
|魔鷹
|台鋼雄鷹
|年度勝投王、三振王
|威能帝
|樂天桃猿
|年度打擊王
|吳念庭
|台鋼雄鷹
|年度安打王、盜壘王
|李凱威
|味全龍
|年度打點王
|吉力吉撈．鞏冠
|味全龍
|年度最佳美技獎
|江坤宇
|中信兄弟
|年度東山再起獎
|李振昌
|中信兄弟
二軍總冠軍 台鋼雄鷹
一軍總冠軍 樂天桃猿
【年度金手套】
|獎項
|得主
|所屬球隊
|投手
|後勁
|台鋼雄鷹
|捕手
|蔣少宏
|味全龍
|一壘
|許基宏
|中信兄弟
|二壘
|李凱威
|味全龍
|三壘
|吳念庭
|台鋼雄鷹
|游擊
|江坤宇
|中信兄弟
|外野
|陳傑憲
|統一獅
|外野
|岳政華
|中信兄弟
|外野
|郭天信
|味全龍
【年度最佳九人暨指定打擊】
投手／威能帝（樂天桃猿）
捕手／張閔勛（樂天桃猿）
一壘／許基宏（中信兄弟）
二壘／李凱威（味全龍）
三壘／吳念庭（台鋼雄鷹）
游擊／江坤宇（中信兄弟）
外野／宋晟睿（中信兄弟）、林佳緯（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）
指定打擊／魔鷹（台鋼雄鷹）
