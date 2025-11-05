運動雲

「健行三劍客」友情考驗大揭密！雲豹「豹青系列」笑料百出

▲▼健行三劍客互相砥礪盼朝季後賽邁進。（圖／雲豹提供）

▲健行三劍客互相砥礪盼朝季後賽邁進。（圖／雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹近日於官方 YouTube 頻道推出全新企劃影片，邀請陣中三名來自健行科大的年輕新星高錦瑋、丁冠皓、徐宏瑋，一同拍攝「豹青系列」影片，上週發布的首集影片透過問答遊戲輕鬆形式，展現隊內潛力新星間真實又有趣互動，今（5）日上架第二集則是互相為對方立下賽季目標，勉勵彼此成為更好的自己，並朝季後賽邁進。

首集企劃影片以「友情考驗」為主軸，由三位健行幫球員各自出題，考驗彼此了解對方程度，問題難度也由低到高，從生活類的「咖哩飯拌不拌？」、「喜歡聽什麼歌？」到難度最高的「準確的出生時間」，過程中笑聲不斷，還得面對隊友突如其來的爆料橋段，影片中不僅展現豹青球員之間的幽默感，以及球隊特有的凝聚力與友誼，讓球迷看見更多球員場外的個人魅力。

今日上架的第二集企劃則以「賽季里程碑」為主題，球員們互相為彼此許下賽季目標，去年囊括多項獎項的高錦瑋收到「成為年度MVP」、「率隊前進季後賽」兩大里程碑，丁冠皓收到「場均得分上雙」以及「單季3分命中率四成」的賽季目標，今年選秀入隊的「泰雅新星」徐宏瑋則是收到「成為年度新人王」、「場均6分2助攻」的期許，三位健行幫球員透過這次溫馨又趣味的企劃，展現出「一家人」的團隊氛圍，並呼應本季口號「豹青頑張」展現的熱血精神！

影片最後，本季扛起副隊長重任的高錦瑋表示，新賽季有徐宏瑋、曹薰襄以及新洋將加入，期盼可以讓大家看到不一樣的雲豹，最後「健行三劍客」也一同向球迷喊話，本週11月8日、11月9日的主場開幕戰，一起來桃園巨蛋為台啤雲豹頑張應援！

台啤永豐雲豹「豹青頑張」主場開幕週門票熱賣中，更多主場活動與商品販售資訊，敬請鎖定台啤永豐雲豹官方社群。

豹青の友情考驗影片連結：https://reurl.cc/VmXVDN
豹青の里程碑影片連結：https://reurl.cc/2lgqm4
雲豹主場售票連結：https://pse.is/896gxg

