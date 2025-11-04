真美子好美！依偎在大谷翔平手臂上閃瞎眾人：根本像電影場景

▲ 真美子依偎在大谷的手臂旁，被溫柔地扶著。 （圖／達志影像）

奪下世界大賽二連霸的洛杉磯道奇隊，今天舉行優勝遊行，並在道奇球場舉辦封王典禮。大谷翔平與妻子真美子一同參加，成為現場焦點。

身為球隊奪冠功臣之一的大谷，與真美子並肩站在遊行巴士上，微笑著向沿途球迷揮手致意。兩人不時對視、露出笑容，流露出賽季結束後的放鬆與幸福氛圍。 相關畫面在日本社群上也引發熱烈回響，粉絲紛紛留言：「真美子在那裡！」「看起來真的很開心」「恭喜二連霸！」，留言區一片祝福聲。

其中一個畫面是真美子依偎在大谷的手臂旁，被他溫柔地扶著。網友也大讚：「這位真美子小姐，我還以為是好萊塢女演員呢」、「這畫面太棒了吧」、「像這樣可靠的右臂可不多見啊」、「這不是壁咚，而是最強的臂咚」、「真美子的笑容太耀眼了」等，留言區一片粉紅氛圍。粉絲直呼，「這對夫妻根本浪漫到像電影場景！」

之後在道奇球場舉行的球迷感謝活動上，大谷再次登台，以流利英語致詞：「我以這支球隊為榮，我們已經準備好迎接三連霸！」全場球迷報以熱烈歡呼。

對大谷而言，今年不僅是身為父親的第一年，也是重啟「投打二刀流」的賽季。隨著家庭與球場的雙向成長，外媒期待他將以更強大的姿態迎接下個賽季。