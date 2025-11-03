運動雲

黑豹旗／64強出爐6隊首次晉級！張友澤10K好投　復興實中創隊史

▲復興實中張友澤。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

記者楊舒帆／綜合報導

中信盃黑豹旗3日在立德棒球場進行賽事，復興實中由張友澤先發好投無失分，率隊首次闖進64強。花蓮體中靠著黃泓燁先發好投、黃畯邵後援守成，聯手以2比0完封善化高中，順利晉級，64強名單正式出爐。

花蓮體中在首局就展開攻勢。黃畯邵獲觸身球保送上壘後，隊友以短打推進至得點圈，接著黃皓威敲出二壘安打先馳得點，石殷豪隨後補上安打再下一城，早早以2比0奠定勝基。

先發投手黃泓燁主投4.1局，被敲2支安打、投出3次保送，並送出1次三振；6局上由黃畯邵接手後援，投2.2局僅被敲1安打，飆出3次三振，無失分守成。

復興實中由張友澤戴著保護性頭盔登上投手丘，先發5.2局飆出10次三振，被敲4支安打、無失分，拿下勝投。復興實中首局就展開猛攻，廖佑霆關鍵二壘安打打回2分，陳亮融再補上一安追加1分；4局下對手出現保送亂流，蘇柏瑋與陳以理接連敲出安打灌進4分，最終以7比0完封勝出。此外，嘉義高工火力全開，以26比0在3局提前扣倒道明中學。

中信盃黑豹旗64強賽將於8日正式開打，今年首度闖進64強的球隊包括武陵高中、苗栗農工、復興實中、六和高中、永春高中與慈心高中。備受矚目的女子組冠軍士林高商則將於11日出戰金門農工。

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

