運動雲

>

樂天桃猿一軍封王二軍慘　爆住簡陋移工宿舍

職棒樂天桃猿二軍無休息室，球員只能把衣服、球具堆在球場走廊上。（投訴人提供）

▲職棒樂天桃猿二軍無休息室，球員只能把衣服、球具堆在球場走廊上。（投訴人提供）

圖文／鏡週刊

樂天桃猿成功奪下今年中華職棒總冠軍，十分風光，但本刊接獲樂天二軍球員投訴，指球團為了省錢，除了大砍伙食經費，還無視球員舟車勞頓、訓練效果不佳，硬是倉促把二軍基地從嘉義遷到桃園，讓球員住在工業區內的破舊宿舍，實在很誇張！

樂天二軍球員Ａ先生向本刊控訴，二軍宿舍不僅設備簡陋、發霉、空間狹小，周邊還有不少移工宿舍、卡拉OK店、資源回收場，卻沒有門禁，球員的安全及生活環境堪慮。投訴球員痛批，樂天球團無心栽培年輕球員，難怪二軍的成績連年墊底，大家也對未來失去信心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天桃猿一軍上週一擊敗中信兄弟，成功奪下今年中華職棒總冠軍。（鏡報鄒保祥）

▲樂天桃猿一軍上週一擊敗中信兄弟，成功奪下今年中華職棒總冠軍。（鏡報鄒保祥）

Ａ先生指出，職棒6支球團二軍基地都在南部，因為天氣好、不常下雨，適合比賽跟練球，但樂天高層卻把二軍遷往一軍的主場桃園青埔球場，美其名是能就近觀察球員，事實上是為了省下認養嘉義球場的經費，寧可讓球員舟車勞頓，且桃園冬季氣候又濕又冷，很難好好練球。樂天將二軍球場從嘉義遷至桃園（圖），被質疑是為了要省錢。（鏡報鄒保祥）

▲樂天將二軍球場從嘉義遷至桃園（圖），被質疑是為了要省錢。（鏡報鄒保祥）

另名球員B先生也表示，對比之下，台鋼雄鷹把位於高雄路竹的台鋼科大校舍改建為職棒訓練基地，裡面有天然草皮、牛棚區、室內打擊場、簡易看台區、休息室，球員及教練的宿舍綜合大樓內，更有餐廳、水療池等設備，施工已進入尾聲。

樂天二軍宿舍的洗衣間十分簡陋，完全沒有職業球團的規格。（投訴人提供）

▲樂天二軍宿舍的洗衣間十分簡陋，完全沒有職業球團的規格。（投訴人提供）

至於中信兄弟二軍也有獨立的宿舍、餐廳，還有專人準備三餐，雖然吃的不是什麼高級食材，但乾淨、健康、營養均衡，球員能專心練球，不必擔心生活起居。


更多鏡週刊報導
樂天摳門養二軍1／傳沈鈺傑為球員爭福利遭降職　樂天二軍北遷桃園真實原因曝光
樂天摳門養二軍2／「地獄等級」宿舍內部照曝光　出入無門禁球員安全堪憂

關鍵字： 鏡週刊樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

快訊／「麟榤配」本季第2冠到手　海洛羽球公開賽男雙封王

快訊／「麟榤配」本季第2冠到手　海洛羽球公開賽男雙封王

從東京到多倫多封王！大谷、山本、佐佐木「兩張合照」見證傳奇

從東京到多倫多封王！大谷、山本、佐佐木「兩張合照」見證傳奇

WBC日本隊再現道奇三巨頭？日媒揭大谷翔平可能打2、3棒

WBC日本隊再現道奇三巨頭？日媒揭大谷翔平可能打2、3棒

道奇擁有用錢買不到的特質！克蕭高舉生涯第3冠引退：無法更好了

道奇擁有用錢買不到的特質！克蕭高舉生涯第3冠引退：無法更好了

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

熱門新聞

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

2道奇回家封王遊行！機上畫面曝光

3大谷IG搞笑！幫山本由伸升級「大雄獅」

4山本訓練師一句話　改寫世界大賽劇本

5山本不重訓能飆160！隊友看傻這動作

最新新聞

1恩比德因「慶祝動作」被NBA罰了153萬

2地獄等級！　樂天桃猿二軍宿舍內部照曝

3樂天桃猿一軍封王二軍慘　爆住簡陋移工宿舍

4大谷翔平封神之年！王朝倒數從9變8

5大谷翔平曬出愛犬新照！封王不缺席

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

【還以為是求婚呢】不要在美景前突然單膝跪地R！

【月老都傻眼】被路人瘋狂包圍搶姻緣 月老邊喊荒謬邊產紅線XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366