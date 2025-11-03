樂天桃猿一軍封王二軍慘　爆住簡陋移工宿舍

▲職棒樂天桃猿二軍無休息室，球員只能把衣服、球具堆在球場走廊上。（投訴人提供）



圖文／鏡週刊

樂天桃猿成功奪下今年中華職棒總冠軍，十分風光，但本刊接獲樂天二軍球員投訴，指球團為了省錢，除了大砍伙食經費，還無視球員舟車勞頓、訓練效果不佳，硬是倉促把二軍基地從嘉義遷到桃園，讓球員住在工業區內的破舊宿舍，實在很誇張！

樂天二軍球員Ａ先生向本刊控訴，二軍宿舍不僅設備簡陋、發霉、空間狹小，周邊還有不少移工宿舍、卡拉OK店、資源回收場，卻沒有門禁，球員的安全及生活環境堪慮。投訴球員痛批，樂天球團無心栽培年輕球員，難怪二軍的成績連年墊底，大家也對未來失去信心。

▲樂天桃猿一軍上週一擊敗中信兄弟，成功奪下今年中華職棒總冠軍。（鏡報鄒保祥）

Ａ先生指出，職棒6支球團二軍基地都在南部，因為天氣好、不常下雨，適合比賽跟練球，但樂天高層卻把二軍遷往一軍的主場桃園青埔球場，美其名是能就近觀察球員，事實上是為了省下認養嘉義球場的經費，寧可讓球員舟車勞頓，且桃園冬季氣候又濕又冷，很難好好練球。

▲樂天將二軍球場從嘉義遷至桃園（圖），被質疑是為了要省錢。（鏡報鄒保祥）

另名球員B先生也表示，對比之下，台鋼雄鷹把位於高雄路竹的台鋼科大校舍改建為職棒訓練基地，裡面有天然草皮、牛棚區、室內打擊場、簡易看台區、休息室，球員及教練的宿舍綜合大樓內，更有餐廳、水療池等設備，施工已進入尾聲。

▲樂天二軍宿舍的洗衣間十分簡陋，完全沒有職業球團的規格。（投訴人提供）

至於中信兄弟二軍也有獨立的宿舍、餐廳，還有專人準備三餐，雖然吃的不是什麼高級食材，但乾淨、健康、營養均衡，球員能專心練球，不必擔心生活起居。



