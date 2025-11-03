山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本





▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）以「Yoshinobu Yamamoto’s remarkable World Series Game 7 became his playoff exclamation point（山本由伸驚人的世界大賽第7戰，成為他季後賽的驚嘆號）」為題，報導他在世界大賽第7戰中完成「中0日救援」的傳奇表現。文章指出，正是訓練師的一句話，改變了整個世界大賽的劇本。

「明天要不要試試在牛棚投投看？」——改寫命運的一句話

報導揭露，在第6戰先發投出96球後，山本由伸原以為球季已經結束。當晚他向長年合作的訓練師矢田修）致謝：「這一年真的謝謝你。」

沒想到矢田回了一句，「明天要不要試試在牛棚投投看？」

《洛杉磯時報》形容，這句話徹底改變了結局。矢田認為，只要山本出現在牛棚，就能在心理上給藍鳥壓力。山本笑著回憶：「就是這樣，我被『騙上去了』。」文中直指，「矢田的那隻引導之手，讓山本在週六夜晚化為傳奇。」

中0日救援2.2局無失分 封王關鍵一戰締造三勝

第7戰延長至11局，山本於第9局臨危登板，接替一出局二壘有人的危機。他雖用觸身球保送首名打者，但隨後連續製造出封殺與飛球出局，成功守成。

接著他在第10、第11局三上三下，最終以雙殺守備結束比賽。當最後一球出現，他脫下帽子、雙手高舉天際慶祝，捕手史密斯（Will Smith）衝上投手丘，從腰間將他整個抱起。

山本在世界大賽三戰共投17又2/3局、僅失2分，勇奪系列賽MVP。這場「中0日救援」成為他季後賽生涯最閃耀的篇章。

他在第2戰完投、第6戰再投6局，第7戰又連兩天登板，總計17又2/3局僅失2分。這樣的「老派投法」為他贏得系列賽MVP，也讓所有人肅然起敬。





▲大谷翔平讚山本由伸是「世界第一投手」。（圖／路透）

大谷讚「世界第一投手」 總裁嘆「見過最偉大表現」

大谷翔平以日語表示，「我真的覺得他是世界上最強的投手，全隊都這麼想。」一壘手弗里曼（Freddie Freeman）也驚嘆，「他前一晚先發，這一場又投最多局，我從沒見過這種事。」

球團營運總裁佛里德曼（Andrew Friedman）更說，「他隔天還能投出和前一晚一樣的球質，這是我在大聯盟舞台上見過最偉大的成就之一。」

被問到是否有其他投手能做到這點，弗里德曼直接回答：「沒有。我甚至昨天早上都不覺得連山本自己也能辦到。」

他回憶，第6戰結束後，有聽說山本在飯店接受矢田治療、可能為第7戰準備時，他並未太在意。直到隔天得知山本再度治療、並在羅傑斯中心完成他慣例的「標槍式熱身」與傳接球，這時才相信山本真的可能再登板。

落淚擁抱柯蕭 「這屆世界大賽成為屬於他自己的故事」

奪冠後，山本與老將柯蕭（Clayton Kershaw）緊緊擁抱，感動落淚。

《洛杉磯時報》最後寫道，「在道奇確立王朝的那一夜，山本由伸讓這屆世界大賽，成為屬於他自己的故事。」

▲柯蕭（Clayton Kershaw） 。（圖／達志影像／美聯社）