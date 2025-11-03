運動雲

>

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）以「Yoshinobu Yamamoto’s remarkable World Series Game 7 became his playoff exclamation point（山本由伸驚人的世界大賽第7戰，成為他季後賽的驚嘆號）」為題，報導他在世界大賽第7戰中完成「中0日救援」的傳奇表現。文章指出，正是訓練師的一句話，改變了整個世界大賽的劇本。

「明天要不要試試在牛棚投投看？」——改寫命運的一句話

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導揭露，在第6戰先發投出96球後，山本由伸原以為球季已經結束。當晚他向長年合作的訓練師矢田修）致謝：「這一年真的謝謝你。」 

沒想到矢田回了一句，「明天要不要試試在牛棚投投看？」

《洛杉磯時報》形容，這句話徹底改變了結局。矢田認為，只要山本出現在牛棚，就能在心理上給藍鳥壓力。山本笑著回憶：「就是這樣，我被『騙上去了』。」文中直指，「矢田的那隻引導之手，讓山本在週六夜晚化為傳奇。」

中0日救援2.2局無失分　封王關鍵一戰締造三勝

第7戰延長至11局，山本於第9局臨危登板，接替一出局二壘有人的危機。他雖用觸身球保送首名打者，但隨後連續製造出封殺與飛球出局，成功守成。 

接著他在第10、第11局三上三下，最終以雙殺守備結束比賽。當最後一球出現，他脫下帽子、雙手高舉天際慶祝，捕手史密斯（Will Smith）衝上投手丘，從腰間將他整個抱起。

山本在世界大賽三戰共投17又2/3局、僅失2分，勇奪系列賽MVP。這場「中0日救援」成為他季後賽生涯最閃耀的篇章。
他在第2戰完投、第6戰再投6局，第7戰又連兩天登板，總計17又2/3局僅失2分。這樣的「老派投法」為他贏得系列賽MVP，也讓所有人肅然起敬。

▲▼大谷翔平,山本由伸。（圖／路透）

▲大谷翔平讚山本由伸是「世界第一投手」。（圖／路透）

大谷讚「世界第一投手」　總裁嘆「見過最偉大表現」

大谷翔平以日語表示，「我真的覺得他是世界上最強的投手，全隊都這麼想。」一壘手弗里曼（Freddie Freeman）也驚嘆，「他前一晚先發，這一場又投最多局，我從沒見過這種事。」 

球團營運總裁佛里德曼（Andrew Friedman）更說，「他隔天還能投出和前一晚一樣的球質，這是我在大聯盟舞台上見過最偉大的成就之一。」

被問到是否有其他投手能做到這點，弗里德曼直接回答：「沒有。我甚至昨天早上都不覺得連山本自己也能辦到。」
他回憶，第6戰結束後，有聽說山本在飯店接受矢田治療、可能為第7戰準備時，他並未太在意。直到隔天得知山本再度治療、並在羅傑斯中心完成他慣例的「標槍式熱身」與傳接球，這時才相信山本真的可能再登板。

落淚擁抱柯蕭　「這屆世界大賽成為屬於他自己的故事」

奪冠後，山本與老將柯蕭（Clayton Kershaw）緊緊擁抱，感動落淚。 

《洛杉磯時報》最後寫道，「在道奇確立王朝的那一夜，山本由伸讓這屆世界大賽，成為屬於他自己的故事。」

▲▼ 柯蕭（Clayton Kershaw） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯蕭（Clayton Kershaw） 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 山本由伸中0日救援世界大賽MVP洛杉磯時報

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

快訊／「麟榤配」本季第2冠到手　海洛羽球公開賽男雙封王

快訊／「麟榤配」本季第2冠到手　海洛羽球公開賽男雙封王

從東京到多倫多封王！大谷、山本、佐佐木「兩張合照」見證傳奇

從東京到多倫多封王！大谷、山本、佐佐木「兩張合照」見證傳奇

WBC日本隊再現道奇三巨頭？日媒揭大谷翔平可能打2、3棒

WBC日本隊再現道奇三巨頭？日媒揭大谷翔平可能打2、3棒

道奇擁有用錢買不到的特質！克蕭高舉生涯第3冠引退：無法更好了

道奇擁有用錢買不到的特質！克蕭高舉生涯第3冠引退：無法更好了

【月老都傻眼】被路人瘋狂包圍搶姻緣 月老邊喊荒謬邊產紅線XD

熱門新聞

道奇奪MLB世界大賽冠軍　球員每人獎金估近1500萬元

道奇飛回洛杉磯準備封王遊行！山本抱獎盃睡著、大谷笑嘻嘻合照

大谷IG搞笑更新！小獅吼變「大雄獅」　幫山本由伸霸氣升級

山本由伸「訓練師的一句話」　改寫世界大賽劇本

山本由伸不靠重訓飆160！獨特訓練法受矚　身體反折嚇壞隊友

山本由伸從洋聯到大聯盟「個人五連冠」　邁向世界最強投手之路

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇奪冠！球員可領近50萬美元獎金

2道奇回家封王遊行！機上畫面曝光

3大谷IG搞笑！幫山本由伸升級「大雄獅」

4山本訓練師一句話　改寫世界大賽劇本

5山本不重訓能飆160！隊友看傻這動作

最新新聞

1恩比德因「慶祝動作」被NBA罰了153萬

2地獄等級！　樂天桃猿二軍宿舍內部照曝

3樂天桃猿一軍封王二軍慘　爆住簡陋移工宿舍

4大谷翔平封神之年！王朝倒數從9變8

5大谷翔平曬出愛犬新照！封王不缺席

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

【一吃就笑】邊荷律被峮峮餵食 笑容根本藏不住XD

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

【還以為是求婚呢】不要在美景前突然單膝跪地R！

【月老都傻眼】被路人瘋狂包圍搶姻緣 月老邊喊荒謬邊產紅線XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366