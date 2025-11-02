河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

▲樂天桃猿三本柱河智媛、禹洙漢與廉世彬。（圖／記者胡冠辰攝，下同）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿封王遊行2日在桃園市政府熱鬧登場，現場不只有球迷齊聚慶祝，來自韓國的啦啦隊三本柱河智媛、禹洙漢與廉世彬也特地排開行程，親自回台參與活動，以行動展現對桃猿的支持與熱情。

河智媛與禹洙漢剛結束韓國大賽應援，今日趕赴台灣：「今天有封王活動，所以是從韓國過來，參加完之後就要馬上回韓國，因為明天還有活動，」展現高度敬業與對球隊的情感連結。

另一位成員廉世彬則透露，自己前天就已抵台，今天中午前在台北參加卡牌展，結束後仍馬不停蹄特地趕來與球迷同樂，「雖然沒有搭到封王遊行的巴士很可惜，但還是想趕過來參加活動，」她也笑說，自己在IG上看到粉絲拋灑彩帶的畫面，「我也很想丟看看，希望下次還有機會拋彩帶。」

禹洙漢則對台灣封王文化印象深刻：「在韓國沒有這種封王遊行活動，能在台灣參與真的覺得很好玩、很開心，」她也補充說明，在韓國若球隊奪冠，通常是球隊與啦啦隊進行內部慶祝活動，並沒有像台灣這樣的「街頭遊行式」慶典。

她回憶當天樂天奪冠時的瞬間，「我在吃飯的時候看到比賽，逆轉勝真的很開心；也覺得自己沒能在台灣現場應援真的很可惜。」

儘管3人無法親眼見證台灣大賽最終戰的封王瞬間，仍透過直播與社群密切關注戰況，河智媛笑說：「雖然沒辦法親自看到那場比賽，但我們一直關心比賽狀況，透過直播一起參加，也覺得很開心。」

她最後補充表示，看見粉絲在網路上截下奪冠畫面與分享勝利時刻，讓她倍感榮耀，「我看的很開心，也很希望能夠參與其中，覺得在樂天感到非常光榮。」