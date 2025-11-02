運動雲

>

三木谷社長「線上看完G5」傳賀電　牧野幸輝：冠軍旅遊正在籌備中

▲桃猿領隊牧野幸輝。（圖／記者胡冠辰攝）

▲桃猿領隊牧野幸輝。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿奪下2025年中職總冠軍後，封王熱潮仍未散去，今（2日）舉行封王遊行，球團領隊牧野幸輝在現場接受媒體訪問時透露，球團目前正籌備冠軍旅遊活動，延續奪冠喜悅與球隊凝聚力。

「冠軍旅遊正在規劃中，我們要考量預算、地點與規模等細節，目前都在積極籌備，」牧野表示，這將是樂天接手桃猿後的首次冠軍旅遊，過去Lamigo時期曾遠赴峇里島與法國，讓外界也期待球團會端出什麼新驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於日本母企業樂天集團創辦人三木谷浩史社長的反應，牧野笑著透露：「三木谷社長親自傳來恭賀訊息，並在台灣大賽G5當天於日本即時觀看全場比賽，」他進一步表示，原本社長也有意來台參加封王遊行，但因行程滿檔未能成行。

被問到明年若舉辦冠軍戒頒發典禮，是否會邀請三木谷社長親自出席？牧野笑回：「這部分會再評估看看。」

此外，下週樂天兩支職棒球隊──日本樂天金鷲與台灣樂天桃猿將進行交流賽，牧野指出，三木谷社長應該不會來台，「他行程非常忙碌，經常全球飛行。」

除了談球團規劃，牧野也被問到「人氣暴漲」的話題。當天他在現場被球迷團團包圍簽名、合照，他謙虛笑說：「我不確定自己是不是名人，但只要能讓球迷開心，我願意簽再多名字、拍再多照片都沒問題，」至於先前在觀眾席被拍到跟著應援舞動，他笑著說那只是「被氣氛帶動」。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

山本由伸獲選世界大賽MVP！　松井秀喜後日本第2人

山本由伸獲選世界大賽MVP！　松井秀喜後日本第2人

大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸畫面曝　教練亂入日語引爆笑

大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸畫面曝　教練亂入日語引爆笑

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

山本由伸連兩戰登板奪勝！世界大賽3勝感性發聲：回到小時候

山本由伸連兩戰登板奪勝！世界大賽3勝感性發聲：回到小時候

挨轟不甘心！大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一的投手！

挨轟不甘心！大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一的投手！

藍鳥錯失冠軍「這幾周都會很難熬」　教頭說10次謝謝為子弟兵驕傲

藍鳥錯失冠軍「這幾周都會很難熬」　教頭說10次謝謝為子弟兵驕傲

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

道奇宣布：就是大谷翔平！中3日掛帥決勝戰　力拚世界大賽連霸

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

大谷翔平鬥志不滅！挨轟退場後仍敲安打　二刀流雙安寫歷史

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

大谷翔平遭3分砲痛擊低頭懊惱　羅伯斯相挺：他傾盡所有

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

熱門新聞

快訊／山本由伸神後援！史密斯超前轟　道奇世界大賽二連霸

山本由伸獲選世界大賽MVP！　松井秀喜後日本第2人

大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸畫面曝　教練亂入日語引爆笑

山本由伸神救援！史密斯揭秘話：投1局就贏　狂讚他投3局不可思議

山本由伸連兩戰登板奪勝！世界大賽3勝感性發聲：回到小時候

挨轟不甘心！大谷翔平盛讚山本由伸：他是世界第一的投手！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／道奇世界大賽二連霸

2山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

3大谷、朗希狂灑香檳慶祝MVP山本由伸

4山本由伸神救援！史密斯:不可思議

5山本由伸感性發聲：回到小時候

最新新聞

1古久保第一次體驗封王遊行

2陳正融107球9K好投率台南二中闖64強

3砍新高12分　劉丞勳：強者不會連輸兩場

4樂天桃猿韓籍三本柱談封王遊行

5大谷山本佐佐木從東京到多倫多封王

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

范姜彥豐「名字排在粿粿後面就生氣」　金鐘獎也沒祝福..她嘆：不敢分享成就

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

【閃開撞到不負責】萬聖節遇「兩津勘吉」結伴皮卡丘

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

【自帶斑馬線XD】萬聖節扮人形紅綠燈太狂！這造型走到哪都合法通行
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366