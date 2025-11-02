三木谷社長「線上看完G5」傳賀電　牧野幸輝：冠軍旅遊正在籌備中

▲桃猿領隊牧野幸輝。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿奪下2025年中職總冠軍後，封王熱潮仍未散去，今（2日）舉行封王遊行，球團領隊牧野幸輝在現場接受媒體訪問時透露，球團目前正籌備冠軍旅遊活動，延續奪冠喜悅與球隊凝聚力。

「冠軍旅遊正在規劃中，我們要考量預算、地點與規模等細節，目前都在積極籌備，」牧野表示，這將是樂天接手桃猿後的首次冠軍旅遊，過去Lamigo時期曾遠赴峇里島與法國，讓外界也期待球團會端出什麼新驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於日本母企業樂天集團創辦人三木谷浩史社長的反應，牧野笑著透露：「三木谷社長親自傳來恭賀訊息，並在台灣大賽G5當天於日本即時觀看全場比賽，」他進一步表示，原本社長也有意來台參加封王遊行，但因行程滿檔未能成行。

被問到明年若舉辦冠軍戒頒發典禮，是否會邀請三木谷社長親自出席？牧野笑回：「這部分會再評估看看。」

此外，下週樂天兩支職棒球隊──日本樂天金鷲與台灣樂天桃猿將進行交流賽，牧野指出，三木谷社長應該不會來台，「他行程非常忙碌，經常全球飛行。」

除了談球團規劃，牧野也被問到「人氣暴漲」的話題。當天他在現場被球迷團團包圍簽名、合照，他謙虛笑說：「我不確定自己是不是名人，但只要能讓球迷開心，我願意簽再多名字、拍再多照片都沒問題，」至於先前在觀眾席被拍到跟著應援舞動，他笑著說那只是「被氣氛帶動」。