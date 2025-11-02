運動雲

林立談FA「有資格是好事」順其自然　相信球團不會輕易放人

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，林立與林泓育向球迷致意。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，林立與林泓育向球迷致意。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

中職10月29日公布2025年符合自由球員（FA）資格名單，樂天桃猿強打林立名列其中，讓外界相當驚喜；不過由於他當年大三即提前投入選秀，仍須等到明年球季結束後才具備行使資格，林立今（2日）在封王遊行受訪時談到FA話題，輕鬆表示「FA就是一個資格而已啦，有資格是好事，但現在說還太早。」

林立強調自己清楚制度規範，「我知道我是進來之後才畢業的嘛，也知道遊戲規則在哪，所以我也沒有覺得這有什麼影響。」

他認為FA是一個機會，但首要仍是場上表現：「你要有這機會，首先明年要打得好，成績要維持不錯，才會吸引到其他球隊。」

他也坦言，即便未來擁有資格，原球團對長期主力多半不會輕易放人，「我覺得在原球隊長時間下來表現穩定，也算受到支持，那球隊應該也不太會讓我們這麼輕易出走。」

目前他仍將重心放在備戰與談薪上，「對於自由球員現階段還不用想，因為我還沒有這個資格，現在講都太早。」

近年林立的表現一直都是桃猿陣中最倚賴的火力，不少桃猿球迷、甚至參加黑豹旗的小球員都喊話希望他留隊，對此他笑說：「謝謝大家看好我啦，大家都希望主力能留在母隊嘛，但我覺得最大考量還是要看球團的方向。」

他進一步表示，「要看球團有沒有願意留下我們嘛，有資格的人球團怎麼安排，這就是球團的關係，我們能做的就是盡力打，把表現拿出來幫助球隊，想太多也沒用，因為還沒發生嘛。」

至於未來是否會真的行使FA？林立淡淡的提及：「順其自然啦，有真的行使了，那就是行使；沒有的話，也感謝還能留在樂天。」

談到休賽季規劃，林立最後笑說自己行程單純，「小孩上課了嘛，現在比較多時間會陪小孩，我也不想讓他為了出國請假，怕學業有落差。」

他表示若學期有長假，會再視情況安排出遊，「我們放假時間跟小孩放假時間常常交錯，會比較麻煩，能在家就待在家啦，真的可以出去玩再特別安排。」

