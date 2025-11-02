賽前一度傳身體不適！葛拉斯諾從「神救援」到G7連投　3球解危

▲道奇葛拉斯諾。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽最終第7戰於台灣時間2日登場，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥戰成3勝3敗進入決勝局。道奇投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow，32歲）在4局2出局一、二壘有跑者的危機時登板救援，延續前一戰「神救援」的氣勢，再度穩定軍心。

當時道奇左投弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）在1出局後投出觸身球砸中希門尼斯（Andrés Giménez），引發場上小衝突，現場氣氛一度緊張，葛拉斯諾也一同從牛棚衝出力挺隊友，再回牛棚繼續熱身。

史普林格敲安打，兩出局後葛拉斯諾臨危受命，面對藍鳥主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），在3好1壞後投出97.4英里（約156.8公里）的沉球，讓打者擊出中外野飛球出局，成功化解危機，未讓藍鳥再添分數。

葛拉斯諾5局下續投，抓兩出局後，遭到柯克敲安打（Alejandro Kirk），再以滾地球解決瓦爾肖，順利封鎖藍鳥打線。

這是葛拉斯諾連續兩天登板。就在前一天（第6戰），他在9局無人出局、二三壘有跑者的超級險境中接替佐佐木朗希登板，只用3球就製造出致勝雙殺，助道奇守下2分領先、逼出最終決戰，被外媒稱為「神救援」。據《Fox Sports》記者弗達西（Tom Verducci）指出，「葛拉斯諾在賽前傳出側腹部不適，有可能影響他G7的出賽。」但最終他仍銜命後援連續登板。