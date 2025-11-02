運動雲

山本由伸G7賽前熱身「狀況好想再上場」　羅伯斯讚態度精神力最強

▲▼山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟世界大賽進入最終決戰，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥戰成3比3平手，雙方將在台灣時間11月2日展開第7戰。道奇G7全員待命登板，羅伯斯（Dave Roberts）透露山本由伸自動請命「狀況好想再上場」，賽前也被捕捉到熱身的畫面。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）1日賽前召開記者會，確認由大谷翔平休息3日再度先發，力拚球隊自1998至2000年洋基以來的首度「世界大賽二連霸」。

羅伯斯表示：「這是一場所有人都能登板的比賽。」他特別提到前一戰投出6局僅失1分的山本由伸，透露這位日本王牌仍維持出賽意願，「他本人說，如果狀況好，就想上場投球。這種態度已經超越了肉體的層面，是心理上的強韌。他是我執教過的球員中，精神力最強的人之一。」

第6戰中，山本以96球投完6局，被敲5支安打失1分、送出6次三振，不僅助道奇拿下關鍵勝利，也收下個人季後賽第6勝，超越達比修有與田中將大，創下日本投手在MLB季後賽勝場新紀錄。隔天，他仍出現在球場上進行傳接球練習，展現隨時待命的戰鬥姿態。

至於第7戰，羅伯斯證實由大谷翔平再次登板先發。這將是他自10月28日（台灣時間29日）第4戰後中3日再度出賽，當時他主投6又1/3局失4分吞敗。若成功拿下勝利，將締造道奇隊史首度「世界大賽連霸」。

關鍵字： 大谷翔平山本由伸羅伯斯世界大賽道奇vs藍鳥

向佐跳抖音團播　好像有跳又好像沒跳

