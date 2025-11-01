運動雲

黑豹旗／在球場學會輸的第一志願　建中小將呼籲學校開放操場練習

▲建國中學眾將。（圖／建中球經陳慕華提供）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗高中棒球賽，建國中學雖以0比24不敵鶯歌工商，但球員們在場上展現堅韌與熱情，三壘手葉昕宥賽後坦言，球隊雖是以「興趣為主」的社團球隊，但每個人都抱著勇敢的態度面對挑戰，「能在球場上打球，對我們來說就是快樂的事。」

面對黑豹旗傳統強權，葉昕宥笑說，雖然球速快、實力差距明顯，但球隊氣氛始終正向，「大家都很勇敢去打，不會怕球速快，反而更積極進攻，雖然我們容易被打爆，但至少有機會抓到球，我們就想辦法守好、打好。」

他坦言，球隊並非專業體育班，而是由一群熱愛棒球的學生組成，「打球對我們來說，就是一種興趣，也是一個放鬆。」

建中球隊沒有專屬棒球場，也無法使用學校操場，只能在「打擊籠」中進行有限訓練，葉昕宥說，隊員放學後仍自發留下練球，並由有經驗的學長帶領基礎訓練，「平常禮拜三有教練來學校，會針對個人細節指導；禮拜六我們還會自己去外面練球。」

第9棒右外野手陳柏諺也補充指出，建中學生能練球的時間有限，但實戰經驗對進步最有幫助，「我們會注意安全，不然我們只能局限在鳥籠（打擊籠）裡面練球，我覺得這樣是不太夠的，這個校園規定需要再改善一下。」

他也向學校喊話：「我覺得校方可以多支持一點。」

被問到對教練「希望學生在球場學會面對挫折」的看法，葉昕宥笑著說：「教練很常講這種話，他比賽時會用很輕鬆的方式嗆我們，讓我們保持專注，我覺得那對我們真的有幫助。」

「畢竟我們平常唸書很辛苦，能出來打球、大家一起為同一件事努力，這已經很棒了，」葉昕宥坦言，最後也感性表示，作為高三球員，這是最後一次黑豹旗之旅：「感謝三年的大家，我們一起奮戰，我們一起在這邊打球，然後能為一件事情努力，努力去往前，雖然之後不打了，但是至少大家在後面，能在每個比賽都向心在往前，然後拿到一些佳績。」

