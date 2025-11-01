運動雲

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第6戰，藍鳥在主場以1比3不敵洛杉磯道奇，系列賽被追平成3比3，錯失封王機會。比賽中選擇「故意四壞保送」大谷翔平（Shohei Ohtani）的戰術引發討論，總教練史奈德（John Schneider）賽後強調這是球隊原本設定的策略，並坦言沒有任何後悔。同時，他宣布在決勝第7戰，將由41歲老將薛茲爾（Max Scherzer）登板先發，「沒有人比他更適合這場比賽。」

第6戰中，雙方前兩局互繳白卷，3局上兩出局、二壘有跑者時輪到大谷翔平打擊，史奈德選擇敬遠保送他，改由先發投手高斯曼（Kevin Gausman）面對下一棒史密斯（Will Smith）。結果史密斯掃出左外野線邊二壘安打先馳得點，接著貝茲（Mookie Betts）又補上2分打點安打，道奇單局灌進3分，為勝利奠定基礎。

對於這次戰術決策導致失分，史奈德仍堅持：「這是我們在系列賽開始前就討論好的計畫。若出現明顯的危險情況，我們不會讓他（大谷）有揮棒機會，今天只是執行這個策略而已。」他進一步表示：「面對像史密斯、弗里曼、貝茲這種等級的打者，就好像隨時都在玩火一樣。有時無論做哪種選擇都可能出問題。」

施奈德強調對這項作戰沒有後悔：「我們知道這會讓場上多一個跑者，但我們相信高斯曼。他那時的指叉球和速球狀況都很好。雖然被史密斯的指叉球與貝茲的速球擊出安打，但那是我們原本的計畫，我對這個選擇沒有任何遺憾。」

儘管第6戰失利，史奈德迅速把焦點放到決勝的第7戰，並正式宣布由薛茲爾（Max Scherzer）擔任先發投手。「第7戰是體育界最棒的時刻。薛茲爾是最能控制情緒與節奏的投手，沒有人比他更適合這場比賽。」

他透露，早在系列戰開打前就已安排好，「當決定他投第3戰時，就知道他會為第7戰準備。這是一場總力戰，所有投手都可能登板，甚至高斯曼也有機會。」

擁有221勝經驗的薛茲爾在第3戰先發投4.1局失3分，當時延長18局的死鬥仍讓他展現韌性。史奈德回顧當下笑說：「我永遠忘不了他在美聯冠軍賽第4戰那次拒絕被換下的模樣——我當時真的以為他要殺了我。」

藍鳥與道奇系列賽戰成3比3平手，兩隊將於台灣時間11月2日進行最終第7戰，決定誰能捧起本季世界大賽冠軍獎盃。

MLB世界大賽大谷翔平薛茲爾決勝戰

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

