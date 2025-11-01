運動雲

>

葛拉斯諾盛讚山本由伸強投「完全不意外」　3球後援喊G7再上！

▲葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽第6戰，洛杉磯道奇以3比1擊敗多倫多藍鳥，將系列賽追成3比3平手，逼出最終決戰。9局臨危救援成功的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）賽後盛讚先發王牌山本由伸，直言「他是我見過最棒的投手之一」，並喊話「如果身體狀況許可，第7戰我還想再上場」。

9局上，道奇以3比1領先，佐佐木朗希在無人出局的情況下連續被敲安、投出保送，形成二、三壘大危機。此時總教練羅伯斯（Dave Roberts）果斷換上葛拉斯諾救火，他僅用3球就搞定危機——先讓克萊門特（Ernie Clement）擊出飛球出局，接著希門尼斯（Andres Gimenez）擊出強勁平飛球被左外野手K．赫南德斯（Kiké Hernández）精彩接殺，並迅速傳回二壘完成雙殺，為道奇守住勝果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葛拉斯諾賽後受訪盛讚山本由伸：「不只是今天，他整季、整個季後賽的表現都太驚人了。我和他相處一整年，看過他怎麼準備、怎麼比賽，所以完全不意外。他是我看過最棒的投手之一，即使在壓力最大的時刻，也能完全不慌亂地掌控比賽。」

雖然只投3球就結束比賽，葛拉斯諾仍表示第7戰若球隊需要，他願意再投，「我身體狀況很好，今天在牛棚沒投太多，正式上場也才3球，完全沒問題。老實說，我都想不起來上次連兩天登板是什麼時候，也許從沒發生過。」他笑著說：「如果能幫助球隊贏，我隨時準備再上場。」

關鍵字： 美聯世界大賽道奇葛拉斯諾山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了　「我只是扮演反派」

雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了　「我只是扮演反派」

「壓力確實很大」山本由伸曝背水一戰策略變化　G7全力場邊加油

「壓力確實很大」山本由伸曝背水一戰策略變化　G7全力場邊加油

【世堅本人認證】看小朋友模仿影片 王世堅驚呼「超像」XDD #萬聖節

熱門新聞

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

羅伯斯曝G7先發未定「除了山本都能上」　山本：如果需要的話...

3億2500萬美元太便宜！山本由伸救世主級投球　美球迷喊給他4億

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逼出G7殊死戰

2羅伯斯表態：大谷翔平將於第7戰登板

3神奇再見雙殺　Kiké：根本看不到球

4林家正火腿秋訓引火腿捕手驚呼

5羅伯斯：G7除了他都能上　山本笑回

最新新聞

1勇士新星：我可以成為白人版大谷翔平

2士林高商女棒奪冠進混合組64強

3詹皇未來成懸念　名記者：完全開放

4楊勇緯睽違兩年再奪大洋洲公開賽金牌

5前獨行俠後衛建議湖人交易掉詹皇

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

【整台車凹成V型】酒駕媽無照「載5童」自撞！ 11歲男孩當場沒心跳

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

【駕駛嚇爛】宜蘭蘇澳砂石車右轉不慎　轎車慘被推著走

【暌違12年】粉紅超跑駕臨新北！　400警出動維持秩序
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366