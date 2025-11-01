葛拉斯諾盛讚山本由伸強投「完全不意外」　3球後援喊G7再上！

▲葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽第6戰，洛杉磯道奇以3比1擊敗多倫多藍鳥，將系列賽追成3比3平手，逼出最終決戰。9局臨危救援成功的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）賽後盛讚先發王牌山本由伸，直言「他是我見過最棒的投手之一」，並喊話「如果身體狀況許可，第7戰我還想再上場」。

9局上，道奇以3比1領先，佐佐木朗希在無人出局的情況下連續被敲安、投出保送，形成二、三壘大危機。此時總教練羅伯斯（Dave Roberts）果斷換上葛拉斯諾救火，他僅用3球就搞定危機——先讓克萊門特（Ernie Clement）擊出飛球出局，接著希門尼斯（Andres Gimenez）擊出強勁平飛球被左外野手K．赫南德斯（Kiké Hernández）精彩接殺，並迅速傳回二壘完成雙殺，為道奇守住勝果。

葛拉斯諾賽後受訪盛讚山本由伸：「不只是今天，他整季、整個季後賽的表現都太驚人了。我和他相處一整年，看過他怎麼準備、怎麼比賽，所以完全不意外。他是我看過最棒的投手之一，即使在壓力最大的時刻，也能完全不慌亂地掌控比賽。」

雖然只投3球就結束比賽，葛拉斯諾仍表示第7戰若球隊需要，他願意再投，「我身體狀況很好，今天在牛棚沒投太多，正式上場也才3球，完全沒問題。老實說，我都想不起來上次連兩天登板是什麼時候，也許從沒發生過。」他笑著說：「如果能幫助球隊贏，我隨時準備再上場。」