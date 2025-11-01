運動雲

>

獨行俠傷兵不斷！戴維斯拉傷至少缺席兩戰　親曝狀況：感覺好多了

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯因左小腿輕度拉傷將缺席至少兩場比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

達拉斯獨行俠近來傷兵不斷，球團今（1）日宣佈，當家明星長人戴維斯（Anthony Davis）因左小腿輕度拉傷，將缺席至少兩場比賽。MRI（核磁共振）檢查顯示為一級拉傷，球隊計劃在墨西哥市客場行程結束後再進一步評估狀況。

戴維斯是在當地時間周三對印第安納溜馬的比賽首節受傷離場。當時他原本就因「雙側阿基里斯肌腱」不適被列為「可能出賽（probable）」名單，出賽機率約為75%，他最終選擇上場，結果不幸拉傷。這位32歲的全能長人本季至今場均攻下20.8分、10.2籃板，獨行俠開季戰績為2勝3敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「A.D. 目前是每日觀察（day-to-day）狀態，」總教練奇德（Jason Kidd）在墨西哥城受訪時表示，並未透露進一步細節。戴維斯雖暫時無法上場，仍隨隊出征，並參與明日對活塞賽前的球隊訓練，顯示他對復出保持積極態度。

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯隨隊赴墨西哥並參加訓練，維持積極復健狀態。（圖／達志影像／美聯社）

這位10度入選全明星賽的長人，生涯屢遭傷病纏身。上賽季他自洛杉磯湖人被交易到獨行俠，與「金童」唐西奇（Luka Dončić）互換東家，但因傷缺席18場，直到例行賽最後8場才重返球場，仍無法幫助球隊闖進季後賽。

戴維斯也親口回應自身情況，「目前是每日觀察的狀況，但我確實覺得好多了，這點可以肯定。」

獨行俠目前陣容仍有其他傷兵。年輕中鋒里夫利二世（Dereck Lively II）因膝蓋扭傷，將缺席對活塞一戰，這是他連續第3場缺陣；另一名內線戰將加福德（Daniel Gafford）因腳踝扭傷缺席前5場後，狀態已升級為「出賽成疑（questionable）」，出賽機率提升到50%。

關鍵字： NBA獨行俠戴維斯AnthonyDavis奇德達拉斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡　享年37歲水手致哀

前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡　享年37歲水手致哀

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

道奇背水一戰！大谷翔平維持笑容應戰　羅伯斯：無登板計畫

道奇背水一戰！大谷翔平維持笑容應戰　羅伯斯：無登板計畫

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

道奇生死戰命運掌握在山本由伸！韓媒盛讚超越柳賢振與田中將大

道奇生死戰命運掌握在山本由伸！韓媒盛讚超越柳賢振與田中將大

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄　佐佐木朗希激動擁抱慶祝

羅戈喊話「我們明年見」　兄弟3洋投感性道別離台　

羅戈喊話「我們明年見」　兄弟3洋投感性道別離台　

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

黃子韜直播秀「臉上12顆痘痘」　被徐藝洋要求開濾鏡：拉黑她！

熱門新聞

快訊／山本由伸優質先發、葛拉斯諾9局拆彈　道奇逼出G7殊死戰

林家正火腿秋訓蹲捕掀話題　火腿捕手驚呼：大聯盟主流動作

前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡　享年37歲水手致哀

羅伯斯明確表態：大谷翔平將於第7戰登板！

道奇背水一戰！大谷翔平維持笑容應戰　羅伯斯：無登板計畫

黑豹旗／育達高中遲到遭裁定敗　「塞車、下錯交流道」球員吐心聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇逼出G7殊死戰

2林家正火腿秋訓引火腿捕手驚呼

3前大聯盟投手梅迪納突發心臟病車禍身亡

4羅伯斯表態：大谷翔平將於第7戰登板

5道奇背水一戰！大谷翔平暫無登板計畫

最新新聞

1山本由伸救世主　美球迷喊4億

2雷迪克承認看走眼：山本由伸太強了

3「壓力確實很大」山本由伸曝背水一戰策略變化

4羅伯斯表態：大谷翔平將於第7戰登板

5山本由伸季後賽第6勝刷新日本人紀錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

【整台車凹成V型】酒駕媽無照「載5童」自撞！ 11歲男孩當場沒心跳

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

【駕駛嚇爛】宜蘭蘇澳砂石車右轉不慎　轎車慘被推著走

【暌違12年】粉紅超跑駕臨新北！　400警出動維持秩序
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366