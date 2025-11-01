獨行俠傷兵不斷！戴維斯拉傷至少缺席兩戰　親曝狀況：感覺好多了

▲戴維斯因左小腿輕度拉傷將缺席至少兩場比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

達拉斯獨行俠近來傷兵不斷，球團今（1）日宣佈，當家明星長人戴維斯（Anthony Davis）因左小腿輕度拉傷，將缺席至少兩場比賽。MRI（核磁共振）檢查顯示為一級拉傷，球隊計劃在墨西哥市客場行程結束後再進一步評估狀況。

戴維斯是在當地時間周三對印第安納溜馬的比賽首節受傷離場。當時他原本就因「雙側阿基里斯肌腱」不適被列為「可能出賽（probable）」名單，出賽機率約為75%，他最終選擇上場，結果不幸拉傷。這位32歲的全能長人本季至今場均攻下20.8分、10.2籃板，獨行俠開季戰績為2勝3敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「A.D. 目前是每日觀察（day-to-day）狀態，」總教練奇德（Jason Kidd）在墨西哥城受訪時表示，並未透露進一步細節。戴維斯雖暫時無法上場，仍隨隊出征，並參與明日對活塞賽前的球隊訓練，顯示他對復出保持積極態度。

▲戴維斯隨隊赴墨西哥並參加訓練，維持積極復健狀態。（圖／達志影像／美聯社）

這位10度入選全明星賽的長人，生涯屢遭傷病纏身。上賽季他自洛杉磯湖人被交易到獨行俠，與「金童」唐西奇（Luka Dončić）互換東家，但因傷缺席18場，直到例行賽最後8場才重返球場，仍無法幫助球隊闖進季後賽。

戴維斯也親口回應自身情況，「目前是每日觀察的狀況，但我確實覺得好多了，這點可以肯定。」

獨行俠目前陣容仍有其他傷兵。年輕中鋒里夫利二世（Dereck Lively II）因膝蓋扭傷，將缺席對活塞一戰，這是他連續第3場缺陣；另一名內線戰將加福德（Daniel Gafford）因腳踝扭傷缺席前5場後，狀態已升級為「出賽成疑（questionable）」，出賽機率提升到50%。