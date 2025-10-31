運動雲

林家正參與火腿秋訓受矚　日媒點出：他的目標是挑戰日職！

▲林家正參加日本火腿秋訓 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

▲林家正參加日本火腿秋訓。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者胡冠辰／綜合報導

旅美好手林家正結束2025年球季後，赴日本參加日本火腿鬥士隊秋季訓練營，透過觀摩與實戰練習持續精進，期盼藉由此次機會敲開挑戰NPB的大門。

林家正在2024世界12強棒球賽中代表台灣出戰，於冠軍戰對上日本武士隊時，從讀賣巨人投手戶郷翔征手中擊出右外野陽春全壘打，幫助台灣擊敗日本，勇奪世界第一，也讓他一戰成名。

這次他受邀參加日本火腿的秋季訓練營，於10月31日報到，並將隨隊訓練至11月3日，爭取教練團青睞。

林家正1997年6月26日出生於台北市，自高中階段即赴美發展，畢業於亞利桑那州立大學；2019年美國職棒選秀中，他在第14輪（總順位第422名）被亞利桑那響尾蛇選中。

雖未登上大聯盟，他在小聯盟累積出賽208場，打擊率 0.217，共擊出3支全壘打、63分打點；2024年代表台灣出戰國際賽後，他於本季先效力奧克蘭運動家隊旗下2A米德蘭（Midland）球隊，隨後轉戰美國獨立聯盟南馬里蘭藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs），但未能打出理想成績，22場比賽打擊率僅0.153。

目前他為自由球員，積極尋求在亞洲職棒舞台的新機會。

日本媒體包括Yahoo! JAPAN、體育報知、日刊體育都報導了相關消息，介紹他是去年12強從戶鄉翔征手中敲出全壘打的台灣捕手，「目前是自由球員，他的目標是挑戰日本職棒。」這回是以測試選手的身分加入秋訓，預計待到11月3日。

