▲中職年度頒獎典禮即將登場　三大獎入圍名單出爐、MVP之爭白熱化。（圖／中華職棒提供）

▲中職年度頒獎典禮即將登場　三大獎入圍名單出爐、MVP之爭白熱化。（圖／中華職棒提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2025中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場。歷經整個球季的激烈競爭，球員們以精湛球技與拚戰精神帶來無數經典對決，也讓年度最受矚目的三大獎項競爭更加白熱化；三大獎入圍名單正式公布，最終得主將在頒獎典禮現場揭曉，誰能抱回年度最高榮耀，備受期待！

年度最佳進步獎入圍者分別是樂天桃猿朱承洋、張閔勛以及富邦悍將李吳永勤。朱承洋去年受到傷勢影響整季未出賽，今年重新調整後，成為教練團倚重的後援戰力，本季出賽51場，總計50.1局的投球，拿下15次中繼成功、13次救援成功，防禦率1.25、每局被上壘率0.95，寫下生涯最佳成績。

張閔勛在職棒第10個球季迎來生涯代表作，穩定坐鎮樂天桃猿主戰捕手位置，打擊表現顯著提升，本季出賽95場、298打數、敲出89支安打、4支全壘打與34分打點，守備方面繳出565次刺殺、38次助殺與0.995守備率，多項數據皆較往年進步，攻守俱佳。

李吳永勤今年改披藍袍轉戰富邦悍將，成為球隊牛棚主力，出賽數創新高來到56場，總計42.1局送出31次三振，防禦率2.76，拿下2勝4敗、15次中繼成功，是他職棒生涯最豐收的一季。

年度最佳新人獎入圍者包括富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔以及統一7-ELEVEN獅髙塩將樹。林栚呈於今年4月底升上一軍後迅速站穩牛棚角色，尤其下半季表現亮眼，連續16場後援出賽、14.2局無失分，本季共出賽45場，繳出7次中繼成功、3次救援成功，防禦率1.76、每局被上壘率0.95，成績亮眼，成功入圍年度新人獎。

林詩翔扛起台鋼雄鷹終結者重任，整季出賽為聯盟投手中最多的60場，總計60.1局的投球，防禦率1.79、每局被上壘率1.08，以30次救援成功拿下救援王頭銜，是本屆新人王呼聲最高的熱門人選之一。

髙塩將樹雖為外籍球員，但因符合「永田條款」，在台居住滿5年並於業餘球隊效力滿3年，得視同本國籍球員，具備新人王票選資格。髙塩將樹是獅隊牛棚的穩定支柱，出賽51場、繳出防禦率1.64、每局被上壘率0.96，並以25次中繼成功奪下中繼王殊榮，優異表現同樣受到矚目。

年度最有價值球員入圍選手有統一7-ELEVEN獅林安可、樂天桃猿威能帝、中信兄弟羅戈。本季表現尤為出色的本土打者林安可，繳出105支安打、23支全壘打、73分打點的亮眼成績，打擊三圍0.318／0.397／0.603，整體攻擊指數達1.000，是獅隊不可或缺的重砲主力。

樂天桃猿王牌投手威能帝投球內容同樣出色，今年26場先發共投170局，送出168次三振，拿下15勝2敗，勇奪勝投王與三振王兩大獎項，防禦率2.01、每局被上壘率0.91，展現極強壓制力，是猿隊挺進季後賽的重要功臣。中信兄弟先發主力羅戈本季25場先發出賽，17場優質先發，累積156.1局投球，失41分，其中32分為自責分，防禦率1.84、每局被上壘率1.04，戰績11勝7敗，不僅奪下防禦率王，更是年度最有價值球員的強力競爭者之一。

▲中職年度頒獎典禮即將登場　三大獎入圍名單出爐、MVP之爭白熱化。（圖／中華職棒提供）

▲中職年度頒獎典禮即將登場　三大獎入圍名單出爐、MVP之爭白熱化。（圖／中華職棒提供）

