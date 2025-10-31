運動雲

「想親自向你們說聲謝謝」林書豪宣布12月28日舉行粉絲見面會

▲林書豪宣布將於12月28日舉辦粉絲見面會，邀777名粉絲參加。（圖／翻攝自Facebook／Jeremy Lin 林書豪）

（圖／翻攝自Facebook／Jeremy Lin 林書豪）

記者游郁香／綜合報導

今年8月底正式宣布退休的林書豪，結束15年傳奇職籃生涯後，今天（31日）無預警在社群發文，宣布將於年底舉辦「粉絲見面會」，邀請777位粉絲共度難忘時光。這場活動全程免費，林書豪也親自發出邀請，「我想親自對你們說聲謝謝。」

這場粉絲見面會將於2025年12月28日（星期日）中午12點半至下午2點在 W Taipei 舉行，門票登記將於11月17日晚上7點07分在ACCUPASS平台獨家開放。林書豪特別強調，本次活動「全程免費」，希望以這場活動回饋一路以來支持他的粉絲們。

林書豪在貼文中感性寫道，「時間過得真快，轉眼間距離我踏上職業籃球的旅程已經過去十五年了。回首這段路，我始終能感受到你們在每一次高峰和低谷中給予的支持與鼓勵。從『林來瘋』到今天，我對籃球的熱愛，以及對你們的感謝，依然如初。」

他也表示，這次活動不只是單向分享，更希望能聽到粉絲的故事，「我也想聽聽你們的故事。這十五年來，你們的照片、回憶和留言對我意義重大。」他邀請球迷上傳自己的照片、紀念品或留言，透過指定表單與他分享共同回憶。

據了解，林書豪退役後暫時回歸家庭，經紀團隊日前曾透露他計畫休息半年，專心陪伴家人，並以「丈夫與父親」的新身分展開新生活。外界關注的正式引退儀式也在籌劃中，預計年底前會有進一步安排。

更多最新消息與詳情，請關注 athletics.sports_

關鍵字： 林書豪退役粉絲見面會台灣職籃林來瘋

