運動雲

>

桑尼、傑登聯手砍61分　新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

▲▼新北國王桑尼、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王桑尼。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（30）日前進韓國作客挑戰上季KBL冠軍昌原LG獵隼，洋將桑尼火力全開攻下全場最高33分，傑登亦貢獻28分，兩人攜手引領團隊攻勢，以90比78力退地主，順利拿下本季東亞超聯賽（EASL)的首場勝利。

國王開賽氣勢十足，打出7：0的開局，首節外線手感火燙，全隊命中5記三分球，一度拉開17分領先。桑尼單節豪取12分，帶領球隊以31比17領先。不過次節獵隼手感找回準心，單節打出26比12的攻勢強勢追趕。國王則倚賴桑尼與傑登穩定輸出咬住比分，兩人合力貢獻12分。節末0.6秒獵隼命中壓哨三分，半場結束雙方戰成43比43平手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後，雙方展開激烈拉鋸，國王在林彥廷與桑尼的帶領下屢屢攻破防線，重新掌握場上節奏。奧帝與李愷諺接連建功，穩定團隊攻勢；讀秒階段雖因技術犯規讓LG獵隼縮小分差，國王仍以70比65保有領先優勢。

進入決勝節，國王趁對手出現失誤打出一波7比0的反擊，一舉將比分拉開至雙位數。奧帝與傑登在外線連續命中三分球穩住戰局。最終以90比78力克對手，順利收下本季東亞超級聯賽（EASL)的首場勝利。

▲▼新北國王桑尼、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王桑尼。（圖／新北國王提供）

賽後教練約翰表示：「真的非常為我們的球員感到驕傲，今天他們打得很有韌性。開局我們的表現很好，命中率也不錯，但LG隨後追回來，把比分追平。不過我們展現出很強的意志力，努力反撲、守下關鍵防守。桑尼今天表現出色，但更讓人印象深刻的不是他的得分，而是他的防守與領導力，他不斷激勵隊友，即使大家已經很疲累，也持續奮戰。這場勝利對我們來說意義重大，讓我們戰績回到1勝1負，也替接下來的比賽建立起氣勢。」

桑尼今日攻下全場最高33分9籃板，對於本季EASL首勝，他則說：「我們剛從主場輸給東京那場苦戰走出來。賽前我就告訴球隊，上季我們也遇過一樣的情況，當時首戰在主場輸給澳門黑熊，但之後我們成功反彈。這次我們也要用同樣的方式回應。今天我們在對方主場，面對一支非常強的球隊，打出了一場精彩的比賽，這是一場非常重要的勝利。不過接下來我們必須持續保持專注與能量，繼續努力拿下下一勝。」 

▲▼新北國王桑尼、林書緯。（圖／新北國王提供）

▲新北國王奪下東超首勝。（圖／新北國王提供）

關鍵字： 新北國王東超

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

王者軟銀！神奇兩轟逆轉阪神　睽違5年再奪日本一

王者軟銀！神奇兩轟逆轉阪神　睽違5年再奪日本一

桑尼、傑登聯手砍61分　新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

桑尼、傑登聯手砍61分　新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

特攻「特級玩家GAME START」主題周　進場有機會拿PS5

特攻「特級玩家GAME START」主題周　進場有機會拿PS5

NBA理事會正式批准湖人易主！道奇老闆華特接掌紫金軍團

NBA理事會正式批准湖人易主！道奇老闆華特接掌紫金軍團

中職金手套獎名單公布！4位選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸

中職金手套獎名單公布！4位選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸

桃猿宣布二軍場地遷回桃園！人事同步異動　礒江厚綺出任球團處處長

桃猿宣布二軍場地遷回桃園！人事同步異動　礒江厚綺出任球團處處長

道奇生死戰有山本由伸在！Kiké：G6是我們展現真正價值的時刻

道奇生死戰有山本由伸在！Kiké：G6是我們展現真正價值的時刻

「就是要贏」山本由伸扛G6背水一戰　佛里曼大讚藍鳥新秀

「就是要贏」山本由伸扛G6背水一戰　佛里曼大讚藍鳥新秀

黑豹旗／蔡宇翔放棄模擬考4.2局狂飆13K！　朝中信鄭浩均看齊

黑豹旗／蔡宇翔放棄模擬考4.2局狂飆13K！　朝中信鄭浩均看齊

黑豹旗／宜寧高中稱已電話棄賽　棒協：沒收到任何形式的申請

黑豹旗／宜寧高中稱已電話棄賽　棒協：沒收到任何形式的申請

【追車護送】川習會圓滿落幕！　中方保鑣「追車」肉身保護習近平

熱門新聞

王者軟銀！神奇兩轟逆轉阪神　睽違5年再奪日本一

桑尼、傑登聯手砍61分　新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

特攻「特級玩家GAME START」主題周　進場有機會拿PS5

NBA理事會正式批准湖人易主！道奇老闆華特接掌紫金軍團

中職金手套獎名單公布！4位選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸

桃猿宣布二軍場地遷回桃園！人事同步異動　礒江厚綺出任球團處處長

讀者回應

﻿

熱門新聞

1軟銀睽違5年再奪日本一

2新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

3特攻主題周　進場有機會拿PS5

4NBA正式批准湖人易主！道奇老闆接掌

5中職金手套獎名單公布！

最新新聞

1NBA正式批准湖人易主！道奇老闆接掌

2特攻主題周　進場有機會拿PS5

3新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

4軟銀睽違5年再奪日本一

5富邦長春公開賽次輪領先榜吹起泰國風

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

【泰格與雪兒】規矩男

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

【戰車冒煙掀議】CM11沿路冒白煙　十軍團澄清：正常現象

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366