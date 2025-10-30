桑尼、傑登聯手砍61分　新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

▲新北國王桑尼。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（30）日前進韓國作客挑戰上季KBL冠軍昌原LG獵隼，洋將桑尼火力全開攻下全場最高33分，傑登亦貢獻28分，兩人攜手引領團隊攻勢，以90比78力退地主，順利拿下本季東亞超聯賽（EASL)的首場勝利。

國王開賽氣勢十足，打出7：0的開局，首節外線手感火燙，全隊命中5記三分球，一度拉開17分領先。桑尼單節豪取12分，帶領球隊以31比17領先。不過次節獵隼手感找回準心，單節打出26比12的攻勢強勢追趕。國王則倚賴桑尼與傑登穩定輸出咬住比分，兩人合力貢獻12分。節末0.6秒獵隼命中壓哨三分，半場結束雙方戰成43比43平手。

易籃後，雙方展開激烈拉鋸，國王在林彥廷與桑尼的帶領下屢屢攻破防線，重新掌握場上節奏。奧帝與李愷諺接連建功，穩定團隊攻勢；讀秒階段雖因技術犯規讓LG獵隼縮小分差，國王仍以70比65保有領先優勢。

進入決勝節，國王趁對手出現失誤打出一波7比0的反擊，一舉將比分拉開至雙位數。奧帝與傑登在外線連續命中三分球穩住戰局。最終以90比78力克對手，順利收下本季東亞超級聯賽（EASL)的首場勝利。

賽後教練約翰表示：「真的非常為我們的球員感到驕傲，今天他們打得很有韌性。開局我們的表現很好，命中率也不錯，但LG隨後追回來，把比分追平。不過我們展現出很強的意志力，努力反撲、守下關鍵防守。桑尼今天表現出色，但更讓人印象深刻的不是他的得分，而是他的防守與領導力，他不斷激勵隊友，即使大家已經很疲累，也持續奮戰。這場勝利對我們來說意義重大，讓我們戰績回到1勝1負，也替接下來的比賽建立起氣勢。」

桑尼今日攻下全場最高33分9籃板，對於本季EASL首勝，他則說：「我們剛從主場輸給東京那場苦戰走出來。賽前我就告訴球隊，上季我們也遇過一樣的情況，當時首戰在主場輸給澳門黑熊，但之後我們成功反彈。這次我們也要用同樣的方式回應。今天我們在對方主場，面對一支非常強的球隊，打出了一場精彩的比賽，這是一場非常重要的勝利。不過接下來我們必須持續保持專注與能量，繼續努力拿下下一勝。」

▲新北國王奪下東超首勝。（圖／新北國王提供）