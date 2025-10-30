運動雲

黑豹旗／大學長回來了！沙子宸現身黑豹旗　彰藝猛攻20分3局KO對手

▲黑豹旗／大學長回來了！沙子宸現身黑豹旗　彰藝猛攻20分3局KO對手。（圖／記者胡冠辰攝）

▲沙子宸現身幫小球員們簽名。（圖／記者胡冠辰攝，下同）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗30日於新北中山棒球場舉行的尾場賽事中，由傳統勁旅彰化藝術高中迎戰內湖高中，此役彰藝展現強勢火力，20比0在3局提前結束比賽，延續他們一直以來的火力招牌；場邊也出現熟悉的身影，旅美投手、彰藝「大學長」沙子宸特地返校到場應援，為學弟們打氣。

沙子宸受訪時提及，今天得知母校有比賽，球場剛好也離住家不遠，特別抽空前來加油。他笑說：「我那時候最好名次是16強，這幾年彰藝進步很多，希望學弟這次能更上一層樓，挑戰8強、4強，甚至是冠軍。」

談起當年參與黑豹旗的回憶，沙子宸印象深刻說：「我們學校在彰化，比賽常常要北上，開車兩三個小時的路程我印象很深。還有就是不管天氣多熱、多冷，都會照常比賽，真的很難忘。」

他也強調黑豹旗對自己棒球生涯的重要性：「我覺得黑豹旗是高中階段很好的舞台，能讓大家被看見。即使你來自不是頂尖強校，也有機會對上像穀保、平鎮這樣的球隊，只要表現好，就可能被轉播畫面看到、被球界注意到，這是黑豹旗最珍貴的地方。」

隨著台灣基層棒球發展蓬勃，黑豹旗規模年年成長，讓沙子宸感到欣慰。他最後說：「這幾年參賽隊伍越來越多，三級棒球的交流也越來越好，不論科班或非科班，大家因為棒球聚在一起，氣氛真的很棒。」

