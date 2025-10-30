▲黑豹旗／蔡宇翔放棄模擬考4.2局狂飆13K！ 朝中信鄭浩均看齊。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗高中棒球賽30日於新北中山球場熱血續戰，宜蘭羅東高中火力全開，前兩局攻下9分奠定勝基，最終11比0提前於第５局扣倒高雄楠梓高中；高三投手蔡宇翔此役主投4.2局飆出13次三振，僅有一個出局數非三振，幾乎以一己之力主宰全場，成為本場最大亮點。

這一天恰逢高三模擬考，羅東高中全隊高三名單中，僅蔡宇翔一人選擇參賽，他賽後坦言，比賽的心理壓力不小：「自己壓力放得太大，一開始來比賽前都睡不著，昨天也失眠，但站上投手丘之後，拿到第一個出局數壓力就釋放，然後就開始有把實力拿出來，再慢慢一個一個解決，就拿到勝利了。」

蔡宇翔開局３局送出9次三振，他笑說原本想挑戰「完全三振」紀錄：「因為前面三局就9K，但是後面有一個出局數用牽制抓到，就沒機會了；然後原本是打算想說可以完投，但是最後一個出局數的時候換下來了，隊長上去投。」

談到放棄模擬考出賽，蔡宇翔表示家人與學校都給予支持：「其實家長是蠻支持，我說我要來打球家長都很支持，有時候我爸爸都會說叫我去打球，然後不要讀書。」

「因為我們其實也是升學型學校，但是他都會叫我去打球，然後說打一天球沒關係，就是不要一直讀書這樣；所以爸爸是很支持我打球，然後學校也沒有很反對。」

蔡宇翔接著提到，對棒球的熱愛源自父親：「小時候是跟爸爸一起玩傳接球，然後之後小四就去參加球隊，然後一直打到現在。」

隨後他提及自己是中信兄弟球迷，不過聊到今年台灣大賽被樂天桃猿逆轉，他苦笑表示：「我其實看到一半我想說後面穩了，我就去讀書了，然後讀書讀到一半打開手機發現輸掉了。」

儘管兄弟落敗，他仍肯定今年鄭浩均的表現：「因為本土投手要在這邊投得好其實也不容易，雖然他是G5敗戰投手，但我覺得他回台灣之後整體表現都很好，就是我覺得他是中職除了徐若熙之外，他是土投第2，因為土投在台灣真的投得好的很少。」

最後談及未來升學方向，蔡宇翔明確說道會持續追求棒球夢：「我會選有棒球的學校，希望是國體，因為國體的設施什麼都很好，我覺得那邊環境應該會很適合打棒球。」