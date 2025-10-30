運動雲

中職金手套獎名單公布！4位選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸

▲中職金手套獎名單公布！4位選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸。（圖／中職提供）

▲中職金手套獎名單公布！4位選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸。（圖／中職提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2025中華職棒Gamania橘子集團金手套獎得獎名單正式出爐，今年共有四位攻守俱佳的球員同時榮獲金手套與最佳九人雙料榮耀，分別是許基宏、李凱威、吳念庭與江坤宇，其中江坤宇更以精湛的守備表現完成游擊手金手套六連霸的壯舉，成為中職史上首位達成六連霸的內野手，寫下歷史新頁。

中華職棒的合作夥伴——Gamania橘子集團，展現對棒球運動的長期投入與熱情，今年已是第五年獨家冠名中華職棒金手套獎，以實際行動持續支持台灣職棒發展。對Gamania橘子集團而言，「Dare to Challenge」不僅是企業的核心精神，更是一份激發社會共鳴的信念，期盼攜手中華職棒，讓更多優秀的職棒選手勇於挑戰、突破自我極限，成為未來最耀眼的體壇新星。

台鋼雄鷹外籍投手後勁本季出賽25場，在52次守備機會中，完成12次刺殺、39次助殺，守備率0.981，繼2021年後再度奪得投手金手套獎。味全龍主戰捕手蔣少宏，今年共566次守備機會，497次刺殺、66次助殺及32次阻殺，阻殺率0.457，守備率0.995，順利拿下生涯第二座捕手金手套獎。

今年內野四位得主皆以穩健守備和優異成績獲得一致肯定。中信兄弟許基宏本季在一壘防區770次守備機會，貢獻698次刺殺、66次助殺，守備率0.992，拿下生涯第三座一壘手金手套獎。味全龍李凱威穩居球隊主力二壘手，全季601次守備機會、242次刺殺、355次助殺、僅4次失誤，守備率0.993，完成二壘手金手套獎四連霸。

台鋼雄鷹吳念庭為首次奪獎，本季在三壘防區173次守備機會，完成57次刺殺、113次助殺，守備率0.983，奪下生涯首座金手套獎。中信兄弟江坤宇持續展現「鐵壁銅牆」的防守能力，今年共484次守備機會，197次刺殺、282次助殺，僅5次失誤，守備率0.990，以滿分230分的成績完成游擊手金手套獎六連霸，展現無可撼動的守備地位。

外野手競爭激烈，三位得主以傑出守備脫穎而出。味全龍郭天信憑藉優異守備範圍與多次美技演出，本季346次守備機會，完成333次刺殺、11次助殺，守備率0.994，刷新個人最佳紀錄，勇奪生涯第四座外野手金手套。中信兄弟岳政華守備出色，本季共242次守備機會，236次刺殺、5次助殺、僅1次失誤，守備率0.996，成功蟬聯金手套榮耀。統一7-ELEVEN獅陳傑憲今年167次守備機會，161次刺殺、6次助殺，繳出完美守備率1.000，連續四年榮獲外野手金手套獎，展現穩定的防守價值。

2025中華職棒年度最佳美技獎由球迷票選產生，今年共有12支精彩守備入圍決選。最終由中信兄弟游擊手江坤宇勇奪此獎。該場比賽中，味全龍打者劉基鴻擊出游擊方向滾地球，江坤宇反手滑接後迅速起身，精準傳向一壘完成刺殺，行雲流水的守備，展現金手套級頂尖身手，獲得球迷一致肯定，最終榮獲年度「Nice Play」殊榮。

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

