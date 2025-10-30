黑豹旗／羅東高中女隊長方之昀黑豹旗關門成功　用實力回應質疑聲

▲羅東高中高二女隊長方之昀。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗高中棒球賽30日在新北中山球場續戰，羅東高中11比0提前在第5局扣倒楠梓高中，這場勝利不僅展現全隊火力，更見證了高二女隊長方之昀今年黑豹旗初登板的關門成功，身為全隊領袖，她在賽後受訪時坦言，能站上投手丘是夢想成真，「從小喜歡棒球到現在 也算是阿公有在保佑我吧。」

談到身為隊長的感想，方之昀謙虛表示，這場勝利是全隊努力的成果，「能贏也是因為每個人都很努力，」她說，球隊這場比賽前兩局就攻下9分，讓比賽早早定調，「大家都有發揮，真的很開心能贏。」

教練原本有透露她今天可能會上場，但沒想到是最後一任關門投手，「當下聽到還想說：真的嗎？我嗎？因為學長投得很好，」方之昀在一壘有人、2出局時登板，第一球投出後對方盜壘失敗，她僅投1球就結束比賽，讓她難忘。

方之昀從小受到疼愛有加的阿公影響，唯獨最愛棒球，「以前都會跟阿公一起看球，前幾天他剛剛過世，今天能站上黑豹旗投手丘，算是夢想成真，也覺得阿公有在保佑我。」

展望追夢下一步，方之昀希望持續挑戰自我，「上大學想加入女子棒球隊，如果實力夠，希望有機會代表台灣比賽，」談到黑豹旗大學姊張甄芸將參加WPBL選秀，她表示「那有點太夢想了，但如果有機會，我也會想試試看。」

談到外界對女球員的質疑，她說：「上場時裁判有時候會跟我聊天，也會被看不起，但我都用實力告訴他們，女生一樣可以做到。」

最後，方之昀鼓勵所有喜愛棒球的女生，踏上球場一定會有很多質疑的聲音，「但既然是自己喜歡的事，就要好好練習、用實力說話。」