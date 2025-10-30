湖人領先20分被反超！里夫斯絕殺救主　詹皇狂讚：真他X的猛！

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人今（30）日在主場面對明尼蘇達灰狼，一度領先20分卻被反超，關鍵時刻「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）挺身而出，命中壓哨拋投絕殺，全場攻下28分、16助攻，率隊以116比115險勝，仍在養傷的天王詹姆斯（LeBron James）賽後在社群媒體激動發文，「A.R. 真他X的猛！」

▲里夫斯上演絕殺拯救湖人。（圖／達志影像／美聯社）

湖人此戰少了兩大球星，詹姆斯與唐西奇（Luka Dončić）皆因傷缺陣。儘管如此，里夫斯繼續扛起球隊進攻重任。灰狼末節上演大逆襲，靠著洛城舊將藍道（Julius Randle）終場前10秒的上籃反超比分，湖人暫停後交給里夫斯執行最後一擊，他冷靜切入拋投命中，壓哨絕殺對手。

「那球感覺非常好。」里夫斯賽後表示，「上次我們在這座球館（季後賽）時，我在底角有一球可以追平比分，但投丟了，那感覺真的很糟。」

這場勝利只是里夫斯開季驚人表現的延續，他前5戰繳出場均34.2分、命中率53%，另有5.6籃板‘10助攻。過去兩場，他分別轟下生涯新高51分（對國王）與41分（對拓荒者），儼然化身湖人「臨時」一哥。

▲里夫斯連5戰火燙，成湖人臨時一哥。（圖／達志影像／美聯社）

里夫斯在場外也收穫滿滿讚譽。《TNT》球評史密斯（Kenny Smith）直呼他是「小唐西奇（Baby Luka）」；主帥瑞迪克（JJ Redick）盛讚，「那傢伙在關鍵時刻一定會站出來，我一點也不意外。他已經確立自己是球隊的領袖，這真的不容易。」

7冠傳奇霍利（Robert Horry）更誇張形容，「他可能會是下一個『NBA Logo』，就像衛斯特（Jerry West）一樣。」

老大哥詹姆斯則用最直接的方式表達驕傲，在X（舊Twitter）上以粗口狂讚，「A.R. 真他X的猛！」展現對小老弟的極致肯定。

談到與兩大球星的關係時，里夫斯說，「即使他們在場上時，我仍會給自己很大的責任感。」如今，湖人少了兩位全明星，他不僅扛起進攻核心，更以行動贏得全隊尊敬。

▲瑞迪克誇讚，里夫斯已經是球隊的領袖。（圖／達志影像／美聯社）