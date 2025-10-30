運動雲

戴維斯只打6分半鐘就傷退！　本來就帶阿基里斯腱傷勢出賽

記者游郁香／綜合報導

達拉斯獨行俠今（30）日以107比105險勝溜馬，但明星長人戴維斯（Anthony Davis）首節就因「左下腿痠痛」提前退場，半場前球隊便宣布他本場比賽不會回歸。這位開季連4場繳出「20分、10籃板」的核心主力，此戰本來就帶著「雙側阿基里斯肌腱病變」出賽，狀況令人憂心。

戴維斯在首節一次得分後出現不適，顯得步伐僵硬，隨即示意替換下場。首節還剩4分12秒時，獨行俠喊出暫停，戴維斯蹲在場邊片刻後直接返回休息室，做進一步檢查。獨行俠稍後正式公告，他因左下腿痠痛（left lower leg soreness）退賽，整場只打了6分半鐘，留下4分、4籃板的數據。

獨行俠記者哈羅德（Ron Harrod Jr.）在現場目擊這一幕，他描述戴維斯「在一次落地時腳重重踩到地板，立刻開始一瘸一拐地走向板凳席」。

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯（左）開季狀態火燙，卻因傷退場。（圖／達志影像／美聯社）

這場比賽是獨行俠主場5連戰的最終戰，戴維斯開季連續4場繳出至少「20分、10籃板」，成為隊史第一人。《HoopsHype》記者斯克托（Michael Scotto）指出，戴維斯賽前就帶著「雙側阿基里斯肌腱病變」（bilateral Achilles tendinopathy）出賽。

▲▼獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯在一次落地後腳步不穩，隨後走回休息室。（圖／達志影像／路透社）

現年32歲的戴維斯是在去年2月被交易至達拉斯，與「金童」唐西奇（Luka Doncic）互換東家。上季他因腹部與內收肌傷勢僅出賽9場，當時內收肌拉傷讓他休養長達6周。如今才開季不久又出現腿部傷勢，讓球迷擔心他再度陷入傷病陰影。

獨行俠開季就傷兵連連，明星後衛厄文（Kyrie Irving）仍因上季撕裂前十字韌帶無限期缺陣；中鋒加福德（Daniel Gafford）因訓練營扭傷腳踝尚未出賽；菜鳥中鋒里夫利二世（Dereck Lively II）也因膝蓋扭傷，連兩場缺陣。

