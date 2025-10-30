運動雲

MLB官網解析藍鳥G4逆襲關鍵　5大觀察預測G5戰局

▲▼多倫多藍鳥擊敗紐約洋基闖進美聯冠軍賽。（圖／路透）

▲多倫多藍鳥將世界大賽戰局追成2比2。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

世界大賽戰況再度回到原點。藍鳥隊在第4戰以6比2擊退道奇，扳平系列戰。這場勝利展現了他們的韌性，也讓接下來的第5戰更添懸念。《MLB官網》撰文分析藍鳥反彈關鍵的五大重點，以及這對系列賽後續的影響。

韌性十足的藍鳥，再次證明「跌倒能更強」

在美聯冠軍賽（ALCS）對水手時，藍鳥已展現強大回彈力——開局兩戰落敗仍逆轉晉級，第5戰被滿貫砲逆轉後依舊重新振作。 

這回他們又來一次。第3戰在18局苦戰中落敗、還折損主將史普林格（George Springer），但隔天完全沒有低潮跡象。

先發投手比伯（Shane Bieber）投出精采好球，打線依舊火力全開。小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）受訪時說，「前一天那場比賽真的很難受，但我們立刻把它放下。」 

這樣的韌性，讓系列賽至少保證會回到多倫多進行第6戰，也為第5戰注入強烈信心。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界瘋傳「乾脆每次都保送他」的建議。不過第4戰比伯用表現證明，面對大谷仍有方法。 。（圖／達志影像／美聯社）

藍鳥不需「每次敬遠」大谷翔平

第3戰被大谷打爆後，外界瘋傳「乾脆每次都保送他」的建議。不過第4戰比伯用表現證明，面對大谷仍有方法。 
比伯首局保送大谷後，隨即兩度三振他，第7局讓他擊出二壘滾地出局。

「比伯投得很棒，他控球準、持續攻邊角。」大谷賽後透過翻譯表示。 

雖然大谷同場先發投球可能影響打擊狀況，但藍鳥證明：謹慎對戰，不必完全閃避他，也能贏球。這將成為第5戰的關鍵策略參考。

小葛雷諾挺身而出，扛起打線

焦點常在大谷身上，但小葛雷諾才是第4戰的主角。他從大谷手中轟出2分砲，幫助藍鳥反超，也以OPS 1.306坐穩本季後賽全聯盟第一。

「我知道外界喜歡寫『大谷對小葛雷諾』，但對我們來說，這是多倫多對洛杉磯。」藍鳥總教練史奈德（John Schneider）笑說，「那一棒真的改變了比賽。」

少了史普林格，小葛雷諾三度上壘、持續製造攻勢，顯示他不只打出數據，更以氣勢帶動全隊。

▲▼小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）不只打出數據，更以氣勢帶動全隊。（圖／達志影像／美聯社）

道奇打線對大谷支援不足

道奇的進攻支援持續不振。貝茲（Mookie Betts）第8局才敲出自國聯冠軍賽以來第5支安打，整體34打數僅5安。 
藍鳥對大谷採取「謹慎或繞打」策略，迫使貝茲成為關鍵火力承擔者，但他遲遲未能發揮。

同時，大谷前一棒的第9棒帕赫斯（Andy Pages）季後賽打擊率僅0.080，也讓藍鳥更放心保送大谷。 

道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）第7局用柯爾（Alex Call）代打帕赫斯後表示，「我今晚會好好想想，明天打線可能會有變化。」 

第5戰，道奇恐必須調整打序，否則大谷再強也難以扭轉。

雙方牛棚終於喘口氣

在第3戰18局「馬拉松」消耗後，這場比賽的節奏對兩邊都至關重要。 

大谷先發投6局多雖失4分，仍幫助道奇節省牛棚火力。藍鳥則在第7局灌進4分後，避免動用終結者霍夫曼（Jeff Hoffman），改以巴西特（Chris Bassitt）與瓦蘭德（Louis Varland）、弗魯哈蒂（Mason Fluharty）輪替。

這場「節省戰」讓雙方在第5戰能以更完整的投手陣容應戰。接下來的關鍵一役，將是連三天內第三場硬仗，體能與調度都將考驗極限。

關鍵字： 藍鳥世界大賽大谷翔平比伯小葛雷諾

【遠離立霧溪！】花蓮燕子口堰塞湖潰決　下游錦文橋水勢暴漲

