隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第4戰或許不會是大谷翔平最後一次登上投手丘。若球隊需要，大谷翔平已明確表態，願意在接下來的比賽中以中繼身份登板，幫助洛杉磯道奇爭取冠軍。

生涯首度在世界大賽先發吞敗後，大谷透過日文受訪時表示，還是會準備好每一場比賽，「萬一球隊需要我時可以立即上場。」根據《洛杉磯時報》報導，道奇可能在系列賽後段再度看到大谷登板。

大谷翔平過去在美職尚未以中繼身份出賽，但他在日本職棒北海道日本火腿鬥士時期，曾多次後援登板，並於2023年世界棒球經典賽決賽擔任守護神，登板關門助隊奪冠。

若大谷真的以中繼投手登板，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）將面臨特殊調度問題。

現行的「大谷條款（Ohtani Rule）」允許他在先發投球的比賽中保留指定打擊（DH）身份，若以中繼身份登場，道奇將喪失DH權利，必須在他投完後選擇讓他守外野繼續打擊，或把他換下場。

大谷曾於9月表示，若季後賽有需要，他願意守外野。他在大聯盟共有7場外野守備紀錄，皆發生於2021年效力天使隊時，該年尚未實施「大谷條款」。

在本次世界大賽第4戰中，大谷先發主投6局，被擊出6支安打失4分，送出6次三振、1次保送，第3局遭小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出2分砲，第7局讓兩名打者上壘後退場。最終道奇2:6不敵藍鳥，系列戰遭到逆轉。

