小葛雷諾轟大谷改變戰局！藍鳥教頭盛讚完美一擊：氣勢回來了

▲▼小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美聯冠軍多倫多藍鳥隊在29日（台灣時間）於客場舉行的世界大賽第4戰中，以6比2擊敗國聯冠軍洛杉磯道奇，將系列賽扳成2勝2敗。

藍鳥在0比1落後的第3局展開反攻。擔任第2棒的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）從道奇先發大谷翔平手中轟出逆轉2分砲，成為扭轉氣勢的起點。

藍鳥總教練史奈德（John Schneider）在賽後談到小葛雷諾這支關鍵全壘打時表示：「媒體可能喜歡寫成『大谷對決小葛雷諾』，但對我們而言，這是『多倫多對洛杉磯』的戰爭。不過，那一揮真的太關鍵了。橫掃球（Sweeper）通常是誘使打者擊出飛球的球種，但布拉迪（小葛雷諾）那一下完全掌握住，打得完美無缺。」

他接著說：「昨晚整個媒體焦點都在大谷身上，而今天小葛雷諾從大谷手中轟出的那一發，給了我們全隊巨大的氣勢。那絕對是一支改變戰局的全壘打。」

前一晚藍鳥經歷了長達6小時39分、延長18局的苦戰並以再見方式吞敗。史奈德笑著說：「今天的勝利讓人感覺太棒了。經過那樣的死鬥後，還能在面對像大谷翔平這樣特別的投手時贏球，真的令人滿意。」

第5戰藍鳥派出耶薩維奇（Trey Yesavage），道奇則由史奈爾（Blake Snell）先發。史奈德展望接下來的比賽，「明天我們要專注於該做的事。雖然對手史奈爾（Blake Snell）很難纏，但這會是一場全新的挑戰，我很期待。」

關鍵字： 棒球多倫多藍鳥洛杉磯道奇世界大賽全壘打

