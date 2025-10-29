快訊／大谷翔平二刀流6局失4分吞敗　藍鳥世界大賽扳平2勝2敗

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽進入第4戰，大谷翔平生涯首度先發登板，遭到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出兩分砲狙擊。7局上留下二、三壘危機後結束投球任務，藍鳥隊該局面對道奇牛棚發動猛攻，一口氣灌進4分奠定勝基，最終以6比2擊敗道奇。藍鳥在首戰（G1）取勝後吞下2連敗，此役扳回一城，將系列賽追成2勝2敗。

二刀流完全體的大谷翔平迎來世界大賽第4戰的登板，「投手大谷」主投6局，被敲6支安打（其中包括1發全壘打），投出6次三振、1次保送，失4分；「打者翔平」3打數無安打，吞下2次三振並選到1次保送，中斷跨場連6次保送與連11打席上壘的紀錄。

首局面對盧克斯（Nathan Lukes），大谷讓他擊出左外野深遠飛球，幸好E.赫南德茲（Enrique Hernández）漂亮接殺化解危機。接著大谷僅用3球三振掉小葛雷諾，與比謝特（Bo Bichette）纏鬥6球後投出保送，隨後讓巴傑（Addison Barger）擊出內野安打，不過再以內野飛球結束該局，無失分退場。

大谷翔平在首打席面對畢柏（Shane Bieber），連看3顆壞球後，在1好3壞的情況下，對於一顆偏低的球原以為會是保送，卻被主審判為好球，他一度露出錯愕表情。不過隨後一顆邊角球反而被判壞球，最終仍以保送上壘。之後貝茲（Mookie Betts）擊出右外野飛球，弗里曼（Freddie Freeman）敲出二壘滾地球，靠著野手選擇上壘。大谷在2局上僅用7球就演出三上三下，狀態穩定，而且是他本季包含例行賽與季後賽單局最少用球數。

道奇在2局下展開攻勢，蒙西（Max Muncy）獲得保送，艾德曼（Tommy Edman）敲出安打攻佔一、三壘，接著E.赫南德茲擊出高飛犧牲打，幫助道奇先馳得點。

不過3局上，小葛雷諾成功復仇。面對大谷的投球，魯克斯（Nathan Lukes）率先敲出安打，接著小葛雷諾在1好2壞時鎖定偏高的橫掃球，轟向中左外野看台，擊出兩分全壘打——這是他本季季後賽的第7轟，也讓藍鳥逆轉為2比1領先。

▲多倫多藍鳥小葛雷諾 。（圖／達志影像／美聯社）

大谷翔平在3局下面對畢柏（Shane Bieber）時採取積極揮棒策略，雙方纏鬥至2好2壞，他被一顆變速球引誘揮棒落空遭三振，終止跨場連6次保送與連11打席上壘的紀錄。兩出局後，弗里曼（Freddie Freeman）敲出安打，但史密斯（Will Smith）擊出三壘滾地球，留下殘壘。

4局上，大谷以曲球連續製造三振，先讓柯克（Alejandro Kirk）揮空出局，再用同樣的變化球解決瓦爾肖（Daulton Varsho），之後變化球搭配速球節奏，最後以96.3英里（約155公里）的速球三振克萊門特（Ernie Clement），連續三位打者三振退場。

5局上，他用滑球讓希門尼斯（Andrés Giménez）揮空三振，兩出局後被魯克斯（Nathan Lukes）敲出安打。不過面對小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），他連飆99英里（約159公里）速球，逼出中外野飛球出局，成功復仇。

5局下，大谷在1出局後的第三打席再度對上畢柏，僅用3球就遭三振，連兩打席吞K。6局上續投時，他先製造一個外野飛球，再讓下一位打者擊出滾地球出局，最後對柯克投出橫掃球飆出單場第6次三振，順利完成三上三下。

6局下弗里曼擊出一壘強勁滾地球形成內野安打，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）掃安打，藍鳥決定換投，畢伯退場，前一戰也曾登板的弗魯哈蒂（Mason Fluharty）接替化解危機。

大谷翔平7局上面對亂流，瓦爾肖先敲右外野安打，克萊門特又掃二壘安打，大谷翔平留下二、三壘危機，在球迷歡呼聲中退場。班達（Anthony Banda）接替，希門尼斯掃出安打，藍鳥擴大至3比1領先。法萊法（Isiah Kiner-Falefa）敲三壘飛球，道奇企圖傳一壘雙殺，經重播改判安全回壘，法蘭斯（Ty France）代打滾地球再下一城，道奇故意保送小葛雷諾，並再換投崔南（Blake Treinen），比薛特、巴傑又追加安打，擴大至6比1

大谷翔平在世界大賽第4戰生涯首度登板，經過18局死鬥後，仍用93球投出本季最長6局失4分，最快球速達159公里。雖被小葛雷諾轟兩分砲，但隨即連飆三振並成功復仇。前一晚歷經18局死鬥、右腳不適，他仍堅持先發，展現驚人意志與體能，季後賽連3場都投滿6局，目前為敗投候選人。

道奇9局上反攻，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）保送，蒙西掃二壘安打，艾德曼敲滾地球送回1分。藍鳥後援投手瓦蘭德（Louis Varland）退板3次免費送蒙西上三壘，不過仍順利守城，最終藍鳥以4分差獲勝。