大谷翔平首打席露錯愕表情最終仍保送　跨場6保送寫世界大賽新猷

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽進入第4戰，道奇隊的「二刀流」球星大谷翔平同時擔任先發投手與第一棒打者，再度挑戰極限。他在首打席獲得保送，達成世界大賽全新紀錄。

大谷翔平首打席連看藍鳥先發投手畢柏（Shane Bieber）投3顆壞球，1好3壞時，偏低角度的球已經準備走向打擊區，但主審喊好球，讓大谷翔平相當錯愕，不過隨後好球帶邊緣的球反而判壞球，最後仍以保送上壘。

大谷翔平自前一戰起就幾乎無球可打，跨場連續6次獲得保送，創下世界大賽史上新紀錄，同時也追平2023年席格（Corey Seager）創下的單一年度季後賽紀錄。

此外，大谷目前已連續11打席上壘，持續刷新世界大賽紀錄。至於單一年度季後賽連續上壘紀錄，則是由他的隊友蒙西（Max Muncy）在去年締造的12打席上壘紀錄。

在投球方面，大谷翔平於首局登板時，雖然因一次保送與一次內野安打陷入兩出局一、二壘的危機，但他隨即連飆兩次三振化解危機，順利守下無失分。該局共投19球，最快球速達到約158.4公里。接著在2局上，他僅用7球便演出3上3下，展現穩定的壓制力。

關鍵字： 大谷翔平世界大賽紀外紀內紀內安打

