大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平單場9度上壘，羅伯斯透露他筋疲力盡。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

世界大賽上演史詩級激戰，洛杉磯道奇今（28）日與多倫多藍鳥鏖戰18局，最終靠佛里曼（Freddie Freeman）轟出再見全壘打，以6比5險勝。「二刀流巨星」大谷翔平狂敲4支安打、包含2發全壘打，單場9度上壘創紀錄，雖然累到幾乎耗盡體力，但總教練羅伯斯（Dave Roberts）確認，他明天將照原定計畫登板先發。

羅伯斯賽後受訪時坦言，「老實說，他已經筋疲力盡了。今晚他在壘上奔跑太多次，整場比賽上壘9次。但他的精神狀態非常興奮，明天他會登板先發，準備都已經完成。」

這場比賽中，大谷在兩發全壘打後遭藍鳥刻意「避戰」，全場被敬遠4次、另獲1次保送。羅伯斯對此並不意外，「這是理所當然的。他是這顆星球上最出色的球員。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）顯然決定不讓他打，哪怕壘上沒人也要保送他，這就是尊敬的表現。」

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平明日將如期登板先發。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯更直言，大谷已進入與傳奇齊名的層級，「我見過最偉大的打者是邦茲（Barry Bonds），但在現代棒球裡，能與他比肩的只有大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）。」

儘管在延長第11局時，大谷曾摸著右腳、似乎有些不適，但看來並無大礙，不影響他明日登板。經歷6小時39分鐘的馬拉松之戰後，大谷依舊準備好G4再以投手身分出發。

關鍵字： MLB世界大賽道奇藍鳥大谷翔平羅伯斯佛里曼

